/ Nacional / SINIESTRO

Vehículo militar se cruzó de carril y chocó contra un ómnibus y otro camión en Ruta 102: hay un herido grave

Como consecuencia de la colisión múltiple, el conductor del camión particular se encuentra grave y su acompañante sufrió lesiones de menor entidad

15 de diciembre 2025 - 13:30hs
accidentemilitares

Un hombre que conducía un camión por Ruta 102 resultó gravemente herido tras ser embestido frontalmente por otro camión perteneciente al Ministerio de Defensa y un ómnibus, informó Policía Caminera.

Según la información primaria, el hecho se registró a la altura del kilómetro 25 de la mencionada carretera. Allí, por causas a establecer, un camión perteneciente al Ministerio de Defensa que circulaba de este a oeste se cruzó de sentido, impactando a otro camión y un ómnibus.

Como consecuencia de la colisión múltiple, el conductor del camión particular se encuentra grave y su acompañante sufrió lesiones de menor entidad, al igual que los tres ocupantes del vehículo militar.

El camión militar era conducido por un hombre de 30 años. Sus dos acompañantes, de 22 y 42 años, fueron trasladados al igual que el conductor por precaución, sin lesiones de entidad.

En referencia al ómnibus, no se registró ningún lesionado.

El conductor de un camión particular quedó atrapado en la cabina que, tras el impacto, se incendió. Sin embargo, el fuego fue rápidamente extinguido por personal del Ejército, evitando su propagación.

Tras más de una hora de trabajo de Bomberos, el hombre fue rescatado con vida y trasladado en estado grave a un centro asistencial, donde permanece hospitalizado.

Bomberos de Carrasco y Solymar trabajaron en el rescate y controlaron el riesgo de reignición. La Dirección Nacional de Bomberos destacó la coordinación entre los organismos intervinientes y pidió extremar precauciones al circular por rutas nacionales.

Temas:

militar camión Ministerio de Defensa Policía Caminera

