"Reconciliación, verdad y nunca más": Bordaberry presentó un proyecto de ley para cerrar las heridas de la dictadura

El senador del Partido Colorado, Pedro Bordaberry , presentó ante la Cámara de Senadores un proyecto de ley bajo el lema de "reconciliación, verdad y nunca más" , que propone, entre otras cosas, la creación en el ámbito de Presidencia de una "Comisión Nacional por la Reconciliación y el Nunca Más" .

Esta comisión se dedicaría a "recabar, sistematizar y ordenar información relativa a hechos del período 1973-1985" , promover "ámbitos de diálogo orientados a la reconciliación nacional" , colaborar con organismos público y privados para la "búsqueda de información relevante" , elaborar recomendaciones institucionales "para fortalecer la convivencia democrática y las garantías de no repetición" y contribuir al "esclarecimiento del destino de personas cuyo paradero aún se desconoce" .

Bordaberry planteó también que dentro del Archivo General de la Nación se cree una sección llamada "Archivo Nacional de la Verdad" , dedicada a la "conservación, ordenación, digitalización y acceso a la documentación vinculada al pasado reciente" .

Hoy presente como aporte este proyecto de ley que busca la Reconciliación entre los orientales https://t.co/KDBT5E0hOw

Además de estos puntos, el proyecto propone que se declare el 30 de noviembre como el Día Nacional del Nunca Más , que se declare la plena vigencia de la Ley N.º 19.822 en "todos sus términos" , que se derogue las "disposiciones que se opongan a esta ley" y que se establezca la prisión domiciliaria a "toda persona condenada por hechos ocurridos hasta el 1.º de marzo de 1985, que supere los 75 años de edad al momento de la solicitud" .

En cuanto a este último punto, el legislador del Partido Nacional, Rodrigo Goñi, presentó también un proyecto de ley, en este caso para la Cámara de Diputados, para permitir la prisión domiciliaria para las personas mayores de 70 años privadas de libertad "por hechos ocurridos hace más de 30 años".

"Una respuesta humanitaria, acorde a las mejores tradiciones de nuestro país", señaló el político en su cuenta de X.

— Rodrigo Goñi Reyes (@DipRodrigoGoni) December 15, 2025

La iniciativa tiene como antecedente la propuesta promovida en el período anterior en la Cámara de Senadores por Guillermo Domenech, Raúl Lozano y Guido Manini Ríos de Cabildo Abierto.

El proyecto busca generar modificaciones en la Ley N.º 19.293 en la redacción dada por el artículo 174 de la Ley N.º 20.212.

"La solución legal permite otorgar la prisión domiciliaria a las personas mayores de 70 años que están actualmente privadas de libertad como consecuencia de procesos penales cuyo objeto son hechos acaecidos hace más de 30 años", se explica en el documento del proyecto al que tuvo acceso El Observador.

Desde el escrito se apunta que la aplicación de este proyecto tiene, en primer lugar, "un fundamento humanitario" y, en segundo lugar, "una razón de oportunidad".

"La norma propuesta no pretende reabrir la polémica histórica del período de facto 1973-1985 sino por el contrario participar del mismo espíritu pacificador y conciliador que inspiró la adopción de las soluciones legislativas aprobadas oportunamente. La circunstancia histórica es favorable a continuar dicho camino que este proyecto alienta", se sugiere.