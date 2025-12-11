El Parlamento reconoció al judoca y medallista parapanamericano Henry Borges por sus "valores de superación, humildad y excelencia deportiva"

El judoca uruguayo Henry Borges , quien disputó cinco Juegos Paralímpicos y fue medallista en cuatro Juegos Parapanamericanos, fue distinguido este miércoles con el Reconocimiento José Nasazzi y Obdulio Varela , que entrega anualmente la Cámara de Representantes.

Durante una sesión llevada adelante en el Palacio Legislativo de Montevideo, el paratleta que compite en la categoría J1 (ciegos) recibió el galardón de manos de un grupo de Diputados.

Entre ellos se encontraban el presidente de la Cámara Baja, Sebastián Valdomir, y el presidente de la Comisión de Deporte, Pedro Jisdonian.

Ese último fue quien se encargó durante la sesión extraordinaria de repasar la carrera de Borges, a quien definió como "un hombre que representa con dignidad, esfuerzo y corazón los valores de superación, humildad y excelencia deportiva".

PROYECTO Ministerio de Trabajo presentará un proyecto de ley que obligue a las empresas a notificar al Estado previo a despidos masivos

"Henry nació en Artigas el 30 de abril de 1983. Desde muy pequeño enfrentó una prueba trascendental: a los seis meses sufrió una meningitis que le provocó retinitis pigmentaria, quedando con discapacidad visual. A los nueve años perdió definitivamente la vista. Pero lejos de detenerse encontró en el deporte un refugio, una pasión, una vía para demostrar que los límites físicos no determinan a dónde uno puede llegar", dijo el diputado.

1630080212288.webp Henry Borges Comité Paralímpico Uruguayo

Recordó también que el judoca defendió a Uruguay en los Juegos Paralímpicos de Atenas 2004, Beijing 2008, Río de Janeiro 2016, Tokio 2021 y París 2024. "Un hito sin precedentes para un deportista uruguayo", afirmó.

A nivel de Juegos Parapanamericanos, Borges ganó la medalla de oro en Toronto 2015 y en Lima 2019, al tiempo que se colgó la de plata en Río de Janeiro 2007 y la de bronce en Santiago 2023.

whatsapp-image-2023-11-20-at-15-56-29-jpeg..webp Henry Borges

"Más allá de los títulos, lo que define a Henry es su constancia. Veinte años compitiendo al más alto nivel. Entrenando con disciplina, compitiendo con dignidad y llevando siempre la bandera uruguaya a lo más alto", subrayó Jisdonian.

Y añadió: "Henry es un ejemplo de vida. Convirtió al judo en una herramienta de inclusión, posibilidades y dignidad".

EFE