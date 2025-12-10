Cambiarán los alquileres temporarios en Uruguay, ¿qué se sabe y desde cuándo aplicará la nueva ley?

El Ministerio de Turismo presentó en noviembre ante la Asociación de Hoteles y Restaurantes de Uruguay (AHRU) la propuesta de reglamentación de la Ley N.º 20.352 , orientada a regular la actividad de las viviendas turísticas en Uruguay .

Operadores del sector turístico uruguayo confirmaron que la norma está aprobada y vigente pero aún falta que se implemente su reglamentación por parte del Ministerio de Turismo. La nueva disposición alcanzará a todo alojamiento transitorio de hasta 120 días, permitiendo organizar una oferta en crecimiento, mejorar la trazabilidad y brindar mayor claridad a los turistas.

El proyecto de decreto reglamentario es resultado de un trabajo participativo, con el sector privado y otros organismos públicos para elaborar un proyecto que sea integral y que realmente refleje la realidad, destacó la cartera conducida por Pablo Menoni .

La reglamentación que está en desarrollo incorporará un registro obligatorio para personas físicas y jurídicas, con un número único visible para el turista. Una vez inscriptos, los operadores contarán con respaldo institucional y formarán parte de un registro público del Ministerio .

Las plataformas digitales, por su parte, también deberán registrarse y solo podrán publicar alojamientos registrados, con un plazo de 180 días para adecuarse.

Con esta reglamentación, Uruguay se podría alinear a los estándares internacionales vigentes en España, Francia, Portugal y Argentina.

En cuanto a su reglamentación, la directora de la Secretaría del Ministerio de Turismo, Florencia Ualde, confirmó que la normativa "aún está en proceso de ajuste" y que no comenzará a regir durante esta temporada estival, además de destacar que su aplicación “no implicará el pago de nuevos impuestos”, dijo en declaraciones a Radio Monte Carlo.

“El proceso de implementación será gradual y participativo, comenzando por ordenar la información básica de las viviendas turísticas y avanzando luego en la verificación del cumplimiento. El Ministerio será la autoridad de control, aplicando sanciones bajo criterios de proporcionalidad y razonabilidad”, sostuvieron desde la cartera en el marco de la presentación de la reglamentación ante la Asociación de Hoteles y Restaurantes de Uruguay

Ualde reiteró que la futura reglamentación alcanzará únicamente a quienes ofrezcan inmuebles por estadías menores a 120 días, de forma onerosa, y que brinden servicios complementarios como limpieza, ropa de cama u otras ofertas accesorias.