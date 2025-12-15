Dólar
"Nos matan en vida": familiares del joven que mató a su padre por abusar de él y de sus hermanas piden reducir el pedido fiscal

“Él tiene que pagar por lo que hizo, por supuesto, pero 18 años es un montón", dijo una de las hermanas del joven

15 de diciembre 2025 - 12:52hs
Captura de pantalla 2025-12-15 125204

Él tiene que pagar por lo que hizo, por supuesto, pero 18 años es un montón. Si le dan esa condena nos matan en vida”, dijo a Telemundo (Canal 12) Ana Pereira, una de las hermanas del joven.

El crimen ocurrió a fines de mayo en el barrio El Monarca, en Montevideo, cuando el joven asesinó a su padre, de 57 años, de un disparo en la cabeza. Tras el hecho, llamó a la Policía para confesar. Según declaró, cometió el homicidio luego de conocer que su padre había abusado sexualmente de él y de sus hermanas cuando eran menores de edad.

La Fiscalía pide 18 años de prisión

El hombre permanece actualmente en prisión preventiva, mientras avanza el proceso judicial. En ese marco, la Fiscalía solicitó una condena de 18 años de cárcel, algo que la familia considera excesivo y busca que sea revisado.

En entrevista con el consignado medio, el abogado Marcos Prieto, representante del joven y de su familia, sostuvo que el crimen se produjo en un contexto emocional extremo. “Cuando él se entera de este hecho, deviene en este estado que lo lleva a este trágico desenlace”, explicó.

El defensor subrayó además que el joven no fue armado con la intención de matar. “Él no fue armado a la casa del papá, fue a hablar con él al respecto, creo que es lo que haría cualquiera. El desenlace que ocurre es lo que vamos a discutir en el juicio”, señaló.

“Nos matan en vida”

Prieto indicó que la defensa no comparte el pedido fiscal y adelantó que buscarán otra salida jurídica. “Estamos totalmente en desacuerdo en 18 años de cárcel, es un montón de años. Si bien es una cifra que lo prevé el ordenamiento, nosotros vamos por otra herramienta jurídica, vamos por una herramienta donde no se le impute esa pena por esa cantidad de años”, afirmó.

Por su parte, Ana Pereira insistió en que una eventual condena de 18 años tendría un impacto devastador para toda la familia.

Vivimos esta situación con dolor. Nos siguen matando en vida. Fiscalía pide 18 años y es algo que no se puede aceptar, porque sufrimos toda la vida”, expresó. “Él tiene que pagar por lo que hizo, por supuesto, pero 18 años es un montón. Si le dan esa condena nos matan en vida, nos siguen enterrando a pesar de todo sufrimiento que vivimos, los abusos, los años de sufrimiento que no te los devuelve nadie”, agregó.

Si a él le dan los 18 años, nos siguen enterrando en vida. Pedimos un poco de justicia. Esto se sufre día a día”, concluyó.

