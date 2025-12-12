Dólar
/ Nacional / SEGURIDAD

Qué se sabe de Lucas Labandeira Rodríguez, el joven desaparecido en Maldonado

De 1,85 metros y un peso aproximado de 80 kilos, el Ministerio del Interior indicó que presenta una complexión delgada, piel blanca, ojos marrones y pelo castaño corto.

12 de diciembre 2025 - 16:14hs
Labandeira Rodríguez

El Ministerio del Interior (MI) solicitó colaboración ciudadana para localizar a Lucas Labandeira Rodríguez, el joven de 29 años desaparecido desde el miércoles de su domicilio en el barrio Pinares, Maldonado.

De 1,85 metros y un peso aproximado de 80 kilos, la cartera nacional indicó que presenta una complexión delgada, piel blanca, ojos marrones y pelo castaño corto. La última vez que se lo vio llevaba pantalón negro, remera negra y championes Adidas negros.

image

Qué se sabe de Lucas Labandeira Rodríguez, el joven desaparecido en Maldonado

A través de cámaras de videovigilancia, los efectivos policiales a cargo de la búsqueda captaron al joven rumbo al norte del departamento. “Desde que salió de su casa, agarró por la ruta, pasó San Carlos, Los Caracoles e iría rumbo a Aiguá”, precisó su madre Andréa.

De acuerdo con el comunicado de la Jefatura de Maldonado, Labandeira vestía pantalón y championes negros. A su vez, es de complexión delgada, tiene un tatuaje de una cruz en el cuello y el cabello corto.

image
Lucas Labandeira Rodríguez

Lucas Labandeira Rodríguez

En diálogo con Montevideo.com, Andréa contó que hicieron la denuncia el lunes. Al regresar a la seccional, horas después, les comentaron que “estaban haciendo su trabajo”.

“Nos atendieron muy bien, pero la verdad que no hemos visto movimiento y no hemos recibido, en un día entero desde la denuncia, ningún tipo de noticia”, amplió.

La mujer también indició que, hasta el momento, ningún vecino había sido interrogado.

Datos personales y señas particulares

  • Nombre: Lucas Labandeira Rodríguez
  • Fecha de nacimiento: 4 de marzo de 1996
  • Edad: 29 años
  • Altura: 1,85 metros
  • Peso aproximado: 80 kilos
  • Complexión: Delgada
  • Color de piel: Blanco
  • Color de ojos: Marrones
  • Color y tipo de pelo: Castaño, corto
  • Señales particulares: tatuaje de una cruz en el cuello del lado derecho y un tatuaje de un ángel

Vestimenta al momento de desaparecer

  • Pantalón negro
  • Remera color negro
  • Championes Adidas color negro
