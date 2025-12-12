Qué se sabe de Lucas Labandeira Rodríguez, el joven desaparecido en Maldonado
12 de diciembre 2025 - 16:14hs
El Ministerio del Interior (MI) solicitó colaboración ciudadana para localizar a Lucas Labandeira Rodríguez, el joven de 29 años desaparecido desde el miércoles de su domicilio en el barrio Pinares, Maldonado.
De 1,85 metros y un peso aproximado de 80 kilos, la cartera nacional indicó que presenta una complexión delgada, piel blanca, ojos marrones y pelo castaño corto. La última vez que se lo vio llevaba pantalón negro, remera negra y championes Adidas negros.
A través de cámaras de videovigilancia, los efectivos policiales a cargo de la búsqueda captaron al joven rumbo al norte del departamento. “Desde que salió de su casa, agarró por la ruta, pasó San Carlos, Los Caracoles e iría rumbo a Aiguá”, precisó su madre Andréa.
En diálogo con Montevideo.com, Andréa contó que hicieron la denuncia el lunes. Al regresar a la seccional, horas después, les comentaron que “estaban haciendo su trabajo”.
“Nos atendieron muy bien, pero la verdad que no hemos visto movimiento y no hemos recibido, en un día entero desde la denuncia, ningún tipo de noticia”, amplió.
La mujer también indició que, hasta el momento, ningún vecino había sido interrogado.
Datos personales y señas particulares
Nombre: Lucas Labandeira Rodríguez
Fecha de nacimiento: 4 de marzo de 1996
Edad: 29 años
Altura: 1,85 metros
Peso aproximado: 80 kilos
Complexión: Delgada
Color de piel: Blanco
Color de ojos: Marrones
Color y tipo de pelo: Castaño, corto
Señales particulares: tatuaje de una cruz en el cuello del lado derecho y un tatuaje de un ángel