Tras el "calor intenso" del sábado, la semana comienza con lluvias y tormentas: el pronóstico de Inumet y meteorólogos

Los últimos días en Uruguay dieron marco a una transición climática notable, pasando de un "calor intenso" el sábado a un alivio térmico este domingo, marcado por la inestabilidad. El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) detalla que, durante el fin de semana y el inicio de esta semana, el país enfrentó lluvias y tormentas que trajeron consigo una caída significativa de las temperaturas máximas.
Tal como había anticipado el meteorólogo Nubel Cisneros, el viernes y el sábado habría un "calor intenso". "Jornadas pesadas, húmedas con elevadas sensaciones térmicas", dijo días atrás a El Observador.
De cara al domingo, Cisneros había anunciado una nueva desmejora en el estado del tiempo con lluvias y tormentas en Montevideo.
Mario Bidegain, en tanto, había pronosticado temperaturas máximas entre el jueves y sábado en Montevideo de 30, 32 y 35 °C.
De cara el domingo, al igual que Cisneros, había anunciado algunos episodios de lluvias y una bajada en las temperaturas, con máximas en torno a los 24 °C.
Pronóstico para la semana, según Inumet
Las proyecciones indican una caída abrupta de las temperaturas máximas, pasando del sábado (33°C) a un ambiente más templado y húmedo:
-
Domingo 14: Máximas entre 25°C y 26°C. El día se presentará nuboso y cubierto, con precipitaciones y probables tormentas. Viento del sur.
-
Lunes 15: Máximas entre 24°C y 26°C. Se espera cielo nuboso y cubierto, con precipitaciones y tormentas aisladas, mejorando hacia la tarde/noche.
-
Martes 16: Máximas entre 21°C y 24°C. La nubosidad disminuirá y se prevé períodos de cielo despejado.
A pesar de la inestabilidad actual, el pronóstico extendido del organismo oficial del tiempo sugiere que las altas temperaturas volverán hacia mediados de semana:
-
Miércoles 17: Máxima de 29°C, con nula probabilidad de lluvias.
-
Jueves 18 y Viernes 19: Máximas superiores a los 30°C, alcanzando los 32°C, con escasa o nula probabilidad de precipitaciones.