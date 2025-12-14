Dólar
/ Nacional / CLIMA

Tras el "calor intenso" del sábado, la semana comienza con lluvias y tormentas: el pronóstico de Inumet y meteorólogos

Las proyecciones indican una caída de las temperaturas máximas, pasando de un sábado con 33°C a un domingo con 25°C

14 de diciembre 2025 - 16:17hs
Además de altas temperaturas, Inumet prevé lluvias

Además de altas temperaturas, Inumet prevé lluvias

Inés Guimaraens

Los últimos días en Uruguay dieron marco a una transición climática notable, pasando de un "calor intenso" el sábado a un alivio térmico este domingo, marcado por la inestabilidad. El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) detalla que, durante el fin de semana y el inicio de esta semana, el país enfrentó lluvias y tormentas que trajeron consigo una caída significativa de las temperaturas máximas.

Tal como había anticipado el meteorólogo Nubel Cisneros, el viernes y el sábado habría un "calor intenso". "Jornadas pesadas, húmedas con elevadas sensaciones térmicas", dijo días atrás a El Observador.

De cara al domingo, Cisneros había anunciado una nueva desmejora en el estado del tiempo con lluvias y tormentas en Montevideo.

Mario Bidegain, en tanto, había pronosticado temperaturas máximas entre el jueves y sábado en Montevideo de 30, 32 y 35 °C.

De cara el domingo, al igual que Cisneros, había anunciado algunos episodios de lluvias y una bajada en las temperaturas, con máximas en torno a los 24 °C.

Pronóstico para la semana, según Inumet

Las proyecciones indican una caída abrupta de las temperaturas máximas, pasando del sábado (33°C) a un ambiente más templado y húmedo:

  • Domingo 14: Máximas entre 25°C y 26°C. El día se presentará nuboso y cubierto, con precipitaciones y probables tormentas. Viento del sur.

  • Lunes 15: Máximas entre 24°C y 26°C. Se espera cielo nuboso y cubierto, con precipitaciones y tormentas aisladas, mejorando hacia la tarde/noche.

  • Martes 16: Máximas entre 21°C y 24°C. La nubosidad disminuirá y se prevé períodos de cielo despejado.

A pesar de la inestabilidad actual, el pronóstico extendido del organismo oficial del tiempo sugiere que las altas temperaturas volverán hacia mediados de semana:

  • Miércoles 17: Máxima de 29°C, con nula probabilidad de lluvias.

  • Jueves 18 y Viernes 19: Máximas superiores a los 30°C, alcanzando los 32°C, con escasa o nula probabilidad de precipitaciones.

