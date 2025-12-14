Tras el "calor intenso" del sábado, la semana comienza con lluvias y tormentas: el pronóstico de Inumet y meteorólogos

Los últimos días en Uruguay dieron marco a una transición climática notable, pasando de un " calor intenso" el sábado a un alivio térmico este domingo , marcado por la inestabilidad. El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) detalla que, durante el fin de semana y el inicio de esta semana, el país enfrentó lluvias y tormentas que trajeron consigo una caída significativa de las temperaturas máximas.

Tal como había anticipado el meteorólogo Nubel Cisneros, el viernes y el sábado habría un "calor intenso". "Jornadas pesadas, húmedas con elevadas sensaciones térmicas" , dijo días atrás a El Observador.

De cara al domingo, Cisneros había anunciado una nueva desmejora en el estado del tiempo con lluvias y tormentas en Montevideo .

Mario Bidegain, en tanto, había pronosticado temperaturas máximas entre el jueves y sábado en Montevideo de 30, 32 y 35 °C .

De cara el domingo, al igual que Cisneros, había anunciado algunos episodios de lluvias y una bajada en las temperaturas, con máximas en torno a los 24 °C.

Pronóstico para la semana, según Inumet

Las proyecciones indican una caída abrupta de las temperaturas máximas, pasando del sábado (33°C) a un ambiente más templado y húmedo:

Domingo 14 : Máximas entre 25°C y 26°C. El día se presentará nuboso y cubierto, con precipitaciones y probables tormentas . Viento del sur.

Lunes 15 : Máximas entre 24°C y 26°C. Se espera cielo nuboso y cubierto, con precipitaciones y tormentas aisladas , mejorando hacia la tarde/noche.

Martes 16: Máximas entre 21°C y 24°C. La nubosidad disminuirá y se prevé períodos de cielo despejado.

A pesar de la inestabilidad actual, el pronóstico extendido del organismo oficial del tiempo sugiere que las altas temperaturas volverán hacia mediados de semana:

Miércoles 17 : Máxima de 29°C, con nula probabilidad de lluvias.

Jueves 18 y Viernes 19: Máximas superiores a los 30°C, alcanzando los 32°C, con escasa o nula probabilidad de precipitaciones.