El hombre que es buscado por homicidio de una joven en Playa Verde está requerido por otros dos asesinatos cometidos en menos de una semana

El hombre de 32 años que es buscado como el segundo partícipe del homicidio de una joven de 26 años en Playa Verde , Maldonado, es investigado por asesinar a otras dos personas en esa misma semana en Canelones , y tiene en su prontuario más asesinatos cuando era menor de edad.

Este domingo el Ministerio del Interior emitió una orden de búsqueda contra dos implicados en el homicidio de la joven, cometido el viernes: Richard Eduardo Ramírez Machado , de 47 años, y José Carlos Machado González , de 32.

Este lunes la Policía capturó a Ramírez Machado en un allanamiento realizado en su casa de Colonia Nicolich . El hombre fue trasladado este lunes por la tarde ante la Fiscalía de Canelones , por otros hechos que se investigan en ese departamento.

INVESTIGACIÓN Fiscalía de Maldonado liberó al único detenido por el homicidio de una joven en Playa Verde: buscan a dos sospechosos

MALDONADO Una mujer de 26 años fue asesinada a balazos mientras estaba adentro de un auto en Playa Verde

Machado González, en tanto, continúa prófugo. Según informó Maldonado Noticias y confirmaron fuentes de la Jefatura de Policía de Maldonado a El Observador, el hombre de 32 años tiene en su haber varios antecedentes penales.

Desde la Policía del departamento indicaron que José Carlos cometió dos homicidios cuando aún era menor de edad, y ya de mayor sumó antecedentes por delitos como suministro de estupefacientes e incendio, entre otros.

Además, la Policía de Canelones investiga al implicado como responsable de otros dos homicidios, uno ocurrido pocos días antes y otro cometido horas después del asesinato de la joven en Playa Verde, con Richard Ramírez como cómplice.

El lunes 8 de setiembre, cuatro días antes de ese crimen, un hombre de 33 años apareció muerto en una cuneta de Colonia Nicolich, con dos heridas de bala. La investigación apunta a que este asesinato fue cometido por Machado y Ramírez, quienes luego de ese crimen robaron una moto y huyeron a Maldonado.

Luego de asesinar a la mujer en la madrugada del viernes, con el objetivo de robarle su billetera, la dupla volvió a Canelones, y son señalados como responsables de otro asesinato cometido ese día en Pando. La víctima, un hombre de 31 años, fue encontrado muerto en un apartamento ubicado en la calle Varela, también con heridas de bala.

La Policía continúa con la búsqueda de Machado González en el país, mientras la fiscal Rosés avanza en su investigación del homicidio en Playa Verde.