Dólar
Compra 38,95 Venta 41,45

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
15°C
muy nuboso
Miércoles:
Mín  14°
Máx  21°

Siguenos en:

/ Nacional / PRÓFUGO

El hombre que es buscado por homicidio de una joven en Playa Verde está requerido por otros dos asesinatos cometidos en menos de una semana

José Carlos Machado González, de 32 años, también cometió otros dos homicidios cuando aún era menor de edad

16 de septiembre 2025 - 9:46hs
Solicitud de colaboración para encontrar a José Carlos Machado González

Solicitud de colaboración para encontrar a José Carlos Machado González

El hombre de 32 años que es buscado como el segundo partícipe del homicidio de una joven de 26 años en Playa Verde, Maldonado, es investigado por asesinar a otras dos personas en esa misma semana en Canelones, y tiene en su prontuario más asesinatos cuando era menor de edad.

Este domingo el Ministerio del Interior emitió una orden de búsqueda contra dos implicados en el homicidio de la joven, cometido el viernes: Richard Eduardo Ramírez Machado, de 47 años, y José Carlos Machado González, de 32.

Este lunes la Policía capturó a Ramírez Machado en un allanamiento realizado en su casa de Colonia Nicolich. El hombre fue trasladado este lunes por la tarde ante la Fiscalía de Canelones, por otros hechos que se investigan en ese departamento.

Más noticias
La Policía de Maldonado trabaja en el caso.
MALDONADO

Una mujer de 26 años fue asesinada a balazos mientras estaba adentro de un auto en Playa Verde

Patrullero de la Policía. (Archivo)
INVESTIGACIÓN

Fiscalía de Maldonado liberó al único detenido por el homicidio de una joven en Playa Verde: buscan a dos sospechosos

Machado González, en tanto, continúa prófugo. Según informó Maldonado Noticias y confirmaron fuentes de la Jefatura de Policía de Maldonado a El Observador, el hombre de 32 años tiene en su haber varios antecedentes penales.

Desde la Policía del departamento indicaron que José Carlos cometió dos homicidios cuando aún era menor de edad, y ya de mayor sumó antecedentes por delitos como suministro de estupefacientes e incendio, entre otros.

Además, la Policía de Canelones investiga al implicado como responsable de otros dos homicidios, uno ocurrido pocos días antes y otro cometido horas después del asesinato de la joven en Playa Verde, con Richard Ramírez como cómplice.

El lunes 8 de setiembre, cuatro días antes de ese crimen, un hombre de 33 años apareció muerto en una cuneta de Colonia Nicolich, con dos heridas de bala. La investigación apunta a que este asesinato fue cometido por Machado y Ramírez, quienes luego de ese crimen robaron una moto y huyeron a Maldonado.

Luego de asesinar a la mujer en la madrugada del viernes, con el objetivo de robarle su billetera, la dupla volvió a Canelones, y son señalados como responsables de otro asesinato cometido ese día en Pando. La víctima, un hombre de 31 años, fue encontrado muerto en un apartamento ubicado en la calle Varela, también con heridas de bala.

La Policía continúa con la búsqueda de Machado González en el país, mientras la fiscal Rosés avanza en su investigación del homicidio en Playa Verde.

Temas:

homicidio Playa Verde Maldonado Canelones policía

Seguí leyendo

Las más leídas

Meteorólogos anunciaron mal tiempo para esta semana
PRONÓSTICO

"Tendremos varios problemas": meteorólogos anunciaron la llegada de un frente frío y un ciclón que se intensificará el fin de semana

Conocé Quinquela, el nuevo restaurante que abrió en Ciudad Vieja y transforma la gastronomía de Montevideo
RESTAURANTE

Conocé Quinquela, el nuevo restaurante que abrió en Ciudad Vieja y transforma la gastronomía de Montevideo

VAR en el fútbol uruguayo
FÚTBOL

Dos jugadas similares, un mismo juez y el diferente criterio del VAR en partidos de Nacional y de Peñarol; mirá los videos

Edgar Welker
FÚTBOL URUGUAYO

Edgar Welker denunció "amenazas comerciales" de Tenfield; Osvaldo Giménez le respondió que la empresa "no es ningún cuco" y que el dueño de Dexary les debe dinero

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos