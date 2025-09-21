Una camioneta terminó dentro en un edificio de Punta del Este: hay dos mujeres internadas en estado grave

Esquina de Punta del Este donde ocurrió el choque. (Archivo)

Una camioneta despistó y terminó dentro en un edificio de la Rambla de Punta del Este este domingo por la madrugada, y dos de sus cuatro ocupantes terminaron internados en estado grave.

Según informó el medio local Cadena del Mar y confirmó El Observador, el hecho ocurrió cerca de las 04:00 de la pasada madrugada en el cruce de la rambla General Artigas y la calle Obenque , en la península de Punta del Este.

El conductor de la camioneta, de 18 años, perdió el control del vehículo en esa zona y terminó incrustado en el edificio Calypso , ubicado en la esquina.

Los bomberos de Maldonado debieron intervenir en el accidente para sacar a los ocupantes del coche. Los funcionarios que estuvieron presentes cortaron el techo de la camioneta y lo doblaron para lograr sacar a los jóvenes.

El conductor y otro joven de 16 años fueron internados con varias heridas, pero se encuentran estables. En tanto, las dos mujeres de 20 años que también estaban en el vehículo se encuentran internadas en estado grave.

La Policía y Fiscalía investigan el accidente.