Un hombre fue condenado a prisión por incendiar el auto de una mujer en Dolores

Este domingo un hombre de 26 años fue condenado a cumplir una pena de 16 meses de prisión tras incendiar el auto de una mujer en la ciudad de Dolores, informó la Jefatura de Policía de Soriano.

En la madrugada del 18 de setiembre, próximo a la 01:55, un patrullaje policial notó un automóvil en llamas en calles Guelman y Bachini de mencionada ciudad. Bomberos acudió de inmediato y logró extinguir el incendio.

En el lugar se halló un bidón con combustible, lo que llevó a establecer que el fuego había sido intencional. La propietaria del vehículo denunció el hecho y estimó las pérdidas en US$ 3.000 .

Testigos indicaron haber visto una motocicleta con dos ocupantes que se alejaba a gran velocidad del sitio.

Al día siguiente, personal de Investigaciones recibió un aviso desde una estación de servicio sobre el posible regreso de los implicados. Dos hombres fueron ubicados en una motocicleta roja y, tras evadir un control policial, fueron interceptados en las calles Lavalleja e Iris de López Crespo.

Durante el registro se incautaron dos teléfonos celulares, tres encendedores, una balaclava artesanal, un trozo de tela, dos botellas de vidrio con mecha, una bolsa con líquido similar a combustible y un envoltorio con sustancia en polvo.

Uno de los indagados recuperó la libertad por disposición fiscal, mientras que el otro permaneció detenido y fue derivado a la Justicia.

El caso culminó en el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Dolores de Segundo Turno, que dispuso la formalización y condena por proceso abreviado de un joven de 26 años “como autor penalmente responsable de un delito de incendio”. La sentencia fijó una pena de 16 meses de prisión de cumplimiento efectivo.