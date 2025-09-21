Metsul anuncia "gran masa de aire frío" que "prolongará el invierno" pese a la llegada de la primavera meteorológica: los detalles

El equinoccio marcará este lunes a las 15:19 el inicio de la primavera en el hemisferio sur, pero el cambio de estación no vendrá acompañado de calor . Una masa de aire frío ingresará a Brasil y mantendrá temperaturas bajas durante buena parte de la semana, con heladas tardías en los estados del sur de Brasil y posibles efectos en Uruguay , según las proyecciones de Metsul Meteorología.

El frente frío avanzará desde este lunes por Río Grande do Sul y alcanzará también al centro-oeste y sudeste brasileño, afectando a São Paulo, Río de Janeiro y parte de Minas Gerais. Según Metsul, no se trata de un evento inusual, ya que los primeros días de primavera suelen conservar características invernales , aunque esta incursión se destaca por su extensión y persistencia.

" Normalmente, el inicio de la temporada de floración aún conserva características invernales , y las masas de aire frío llegan a Brasil, pero las olas de frío tienden a ser más cortas y menos intensas que durante el apogeo del invierno , entre junio y julio, explica el observatorio brasileño.

En Río Grande do Sul, la mayoría de los municipios registrarán mínimas de un solo dígito, con valores por debajo de los 5 °C en zonas montañosas. En puntos altos de Santa Catarina y Paraná, las marcas podrían descender hasta 1 °C o incluso por debajo de cero , con mayor probabilidad de heladas hacia jueves y viernes.

frio2109a.jpg

Porto Alegre tendrá mañanas frías, con mínimas de entre 8 °C y 12 °C hasta el final de la semana. En São Paulo y Río de Janeiro, tras un fin de semana caluroso, se esperan descensos drásticos de temperatura, lluvias y tardes frescas inusuales para fines de setiembre.

La masa de aire frío también podría influir en Uruguay, especialmente en el norte y noreste del país por la cercanía con Río Grande do Sul. Si bien no se prevén heladas severas ni generalizadas, las madrugadas del jueves y viernes podrían registrar temperaturas mínimas de un solo dígito, con riesgo de heladas puntuales en áreas rurales de la frontera.

En el resto del territorio, se espera un descenso moderado de las temperaturas y mañanas frescas, aunque con menor probabilidad de heladas. Las tardes se mantendrán templadas, pero por debajo de los valores normales para la época.