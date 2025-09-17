Metsul anuncia masa de aire caliente que traerá "verano adelantado" en pleno invierno: cómo afectará a Uruguay

Una intensa masa de aire caliente influirá en el clima en el Centro-Sur de Brasil durante los últimos días del invierno. Con altas temperaturas, el fenómeno afectará principalmente las regiones Sur, Centro-Oeste y Sudeste del país. Las previsiones apuntan a un final de invierno inusualmente cálido, con temperaturas que podrían superar los 40°C en varias ciudades brasileñas, así como en algunas zonas de Argentina, Paraguay e incluso Uruguay, según el pronóstico de Metsul Meteorología.

La masa de aire caliente se encuentra inicialmente sobre el Centro-Oeste de Brasil, pero con el paso de los días, se desplaza hacia el norte de Argentina, Paraguay y el centro del país. "El centro de la masa de aire caliente se ubicará sobre el norte de Argentina y Paraguay a finales de la semana, intensificando el calor en el interior del continente", asegura el reporte de Metsul Meteorología. Para el viernes y sábado, se espera que las temperaturas en Paraguay y las provincias del norte de Argentina como Formosa, Santiago del Estero, Chaco y Tucumán alcancen entre los 40°C y 43°C.

La masa de aire caliente que afecta al Centro-Sur de Brasil podría extender sus efectos hacia Uruguay en los próximos días. Aunque el impacto no será tan severo como en las regiones brasileñas más cercanas, se espera un aumento de las temperaturas en varias partes del país, especialmente en el litoral y el norte. Además, la influencia de esta masa de aire caliente podría generar un clima seco, con baja probabilidad de lluvias.

La llegada anticipada de temperaturas tan altas es una muestra clara de cómo las estaciones parecen desdibujarse en Brasil y sus alrededores. La masa de aire caliente está creando un clima que recuerda más a un "verano adelantado", con todos los riesgos que ello implica. Así, el final del invierno en Brasil se ve marcado por temperaturas inusuales, que podrían extender su influencia hacia Uruguay, brindando un adelanto del calor que se espera para el próximo verano. Este fenómeno, que afecta a Brasil, Argentina y Paraguay, promete ser uno de los episodios de calor más fuertes de la temporada invernal.