/ Nacional / CLIMA

Metsul advierte por efectos de ciclón extratropical: "Podrían presentarse ráfagas más fuertes en Uruguay"

Metsul anticipa que las condiciones climáticas serán inestables, especialmente en el sur y sureste del país

19 de septiembre 2025 - 10:13hs
metsulciclon (1)

El sur de Brasil y el sureste de Uruguay se preparan para un fin de semana marcado por una intensa inestabilidad meteorológica, que traerá fuertes lluvias, tormentas eléctricas y vientos fuertes debido a la interacción de varios fenómenos climáticos. Según la previsión de Metsul Meteorología, la región experimentará un episodio de lluvias significativas que podría durar hasta el lunes 22 de setiembre, con acumulaciones que alcanzarán entre 50 y 100 mm, y posibles picos más altos en algunas áreas aisladas.

El origen de esta inestabilidad se debe a la presencia de un ciclón extratropical en desarrollo, sumado a áreas de baja presión atmosférica y el avance de un frente frío. Estos sistemas generarán lluvias intensas, descargas eléctricas y vientos en varias localidades de Rio Grande do Sul y zonas cercanas de Uruguay. Desde la tarde del sábado, una baja presión se intensificará en la región de Rio da Prata, lo que incrementará las lluvias y el riesgo de tormentas aisladas con rayos y granizo.

El ciclón extratropical, aunque se alejará rápidamente hacia el sureste de Uruguay el domingo, provocará ráfagas de viento que podrían alcanzar entre 50 km/h y 70 km/h en las costas de Río Grande do Sul. A pesar de que se espera que el ciclón no cause grandes vientos, el frente frío asociado traerá consigo fuertes lluvias y posibles tormentas eléctricas aisladas.

En cuanto a Uruguay, se anticipa que las condiciones climáticas seguirán siendo inestables, especialmente en el sur y sureste del país, con lluvias y tormentas que podrían intensificarse, pero mejorarán temporalmente hacia el lunes por la tarde. "Podrían presentarse ráfagas más fuertes en Uruguay", advierte el pronóstico del observatorio brasileño.

El sur de Brasil experimentará acumulaciones de 50 a 100 mm de lluvia en varias localidades, especialmente en Porto Alegre y la Región Metropolitana, donde los modelos de pronóstico señalan el riesgo de lluvias torrenciales entre el sábado y el lunes. En algunos puntos de Rio Grande do Sul, las lluvias podrían superar los 100 mm, especialmente durante las horas de mayor inestabilidad, entre el sábado por la tarde y el domingo.

Temas:

Metsul Uruguay Ciclón extratropical

