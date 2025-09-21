Dólar
Compra 38,55 Venta 41,05

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
14°C
muy nuboso
Lunes:
Mín  11°
Máx  16°

Siguenos en:

/ Nacional / TIEMPO

Ciclón extratropical generó caída de granizo e intensa actividad eléctrica en Artigas: mirá los videos

Para este fin de semana Inumet había pronosticado el ingreso de "una masa de aire húmedo e inestable" que afectaría el país

21 de septiembre 2025 - 11:37hs
Temporal de este fin de semana

Temporal de este fin de semana

Fotos: redes sociales
Redes sociales
Redes sociales

El estudiante de Meteorología Matías Mederos compartió en las últimas horas una foto con tres piezas de granizo, las cuales cayeron en Artigas.

Además, otros usuarios de X compartieron algunos posteos donde se ve y escucha la fuerte actividad eléctrica que hubo la noche de este sábado en el departamento.

Más noticias
aviso de inumet a la poblacion por tormentas fuertes y muy fuertes desde el viernes
PRECAUCIÓN

Aviso de Inumet a la población por tormentas fuertes y muy fuertes desde el viernes

metsul advierte por efectos de ciclon extratropical: podrian presentarse rafagas mas fuertes en uruguay
CLIMA

Metsul advierte por efectos de ciclón extratropical: "Podrían presentarse ráfagas más fuertes en Uruguay"

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MatiMederosURU/status/1969579460044128705&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/YinDahia/status/1969593406809600242&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AficionadoMeteo/status/1969592465691713700&partner=&hide_thread=false

Para este fin de semana, Inumet había pronosticado el ingreso de "una masa de aire húmedo e inestable" afectaría el país, generando "tormentas puntualmente fuertes" desde el viernes.

Este mal tiempo comenzaría a mejorar desde este domingo en la mañana. Sin embargo, se registraría un marcado descenso en las temperaturas.

En Montevideo y el área metropolitana, las temperaturas rondarán entre 12°C y 16°C. El lunes a las 15:20 inicia la primavera, estación que durará 89 días, 20 horas y 43 minutos, finalizando con el solsticio de verano en diciembre.

Pese a las fuertes inclemencias en el departamento norteño de Uruguay, lo más fuerte se registró en otros países de la región como Argentina, donde se vivió el sábado una jornada marcada por fenómenos meteorológicos extremos.

Fenómenos meteorológicos avanzan rumbo a Brasil, según Metsul

En la provincia de San Luis, vecinos reportaron la formación de tornados no supercelulares, conocidos como trombas terrestres, en las zonas de Paraje La Esquina y La Cañada. Aunque suelen ser menos intensos que los asociados a supercélulas, su presencia confirmó la magnitud de la inestabilidad, informó Metsul.

En paralelo, una supercélula impactó con fuerza la provincia de La Pampa, especialmente la ciudad de Santa Rosa. El evento comenzó con granizos medianos alrededor de las 5:30 de la mañana, pero rápidamente derivó en una granizada masiva que se extendió por más de 30 minutos.

La provincia de Buenos Aires también fue alcanzada por tormentas con granizo, algunas con piedras de gran tamaño, que afectaron sobre todo a zonas rurales.

Estos episodios extremos se explican por el contraste térmico que atraviesa Argentina. Una masa de aire tropical muy cálida y húmeda, de características similares a la amazónica, se encontró con el avance de un frente frío proveniente del Pacífico que dejó nieve en el sur y el oeste del país.

Según Metsul, la interacción de ambos sistemas creó las condiciones para tormentas de gran intensidad que, tras golpear el centro de Argentina, avanzarán hacia el sur, centro-oeste y sureste de Brasil entre este domingo y el lunes.

Temas:

granizo tormentas temporal Metsul

Seguí leyendo

Las más leídas

Manuel Ugarte
INGLATERRA

Sigue la bronca de los argentinos campeones del mundo con Manuel Ugarte por el triunfo de Uruguay en La Bombonera: esta vez lo encaró Enzo Fernández

Christian Oliva, Emiliano Ancheta y Nicolás López
TORNEO CLAUSURA

Nacional 3-1 Liverpool EN VIVO: gran triunfo del tricolor con goles del Diente López, Luciano Boggio y Juan Cruz De los Santos

Decreto del presidente Orsi aumenta cantidad de ascensos por designación directa dentro de la Armada
ARMADA NACIONAL

Decreto del presidente Orsi aumenta cantidad de ascensos por designación directa dentro de la Armada

Familia de Penadés asegura que la causa penal es una gran mentira, fue armada y apunta al Partido Nacional
ENTREVISTA

Familia de Penadés asegura que la causa penal "es una gran mentira", fue "armada" y apunta al Partido Nacional

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos