Lucas Torreira explicó por qué no festejó el golazo que le metió este lunes a Konyaspor con Galatasaray

Mirá el golazo que metió Lucas Torreira para Galatasaray que derrotó 3-1 a Konyaspor por la sexta fecha de la Súperliga de Turquía

22 de septiembre 2025 - 18:29hs

Lucas Torreira anotó este lunes un golazo con el que su equipo, Galatasaray, derrotó 3-1 a Konyaspor en el cierre de la sexta fecha de la Súperliga de Turquía.

Torreira marcó con un remate cruzado de afuera del área a los 64 minutos para establecer el 3-0 parcial.

El argentino Mauro Icardi anotó el segundo para Galatasaray mientras que Yunus Akgün abrió la cuenta. Para Konyaspor descontó cerca del final Umut Nayir.

Torreira sorprendió al no festejar el gol.

Luego del triunfo, el volante fue entrevistado a nivel de campo y contó la razón de su no celebración: "Estamos experimentando muchas emociones durante el partido y a lo largo de la semana".

"Personalmente, estaba muy disgustado por el partido de la Champions League. Empezamos con mucha ilusión y lo estábamos haciendo muy bien en la primera parte. Cuando consigues resultados inesperados, estás descontento. Llevamos la camiseta de un gran club con orgullo. En estas situaciones, se experimentan ciertas emociones. Puede que yo haya experimentado ciertas emociones después del gol, y como resultado, pude ayudar a mi equipo", declaró el ex Sampdoria y Arsenal.

La semana pasada, Galatasaray se llevó un fuerte revolcón en su debut por la UEFA Champions League donde Eintracht Fráncfort lo goleó 5-1.

“Realmente estamos muy tristes y dolidos por lo sucedido, pero este resultado no nos define. Vamos a seguir adelante y trabajar para mejorar”, expresó el día después el oriundo de Fray Bentos en sus redes sociales.

El juego fuerte de Lucas Torreira en el partido

Varios seguidores del fútbol de Turquía siguieron con lupa la actuación del uruguayo quien cometió una durísima plancha que le reportó tarjeta amarilla.

"La jugada por la que Lucas Torreira no recibió roja", posteó un hincha del clásico rival de Galatasaray, Fenerbahce.

Luego cometió otra infracción por la que no fue castigado:

"Torreira, que tenía una tarjeta amarilla, no recibió una segunda amarilla por esta jugada. ¡Cuánto más te cuidan en Turquía, más humillado eres en Europa!", le escribió un usuario de una cuenta verificada que a su vez es una cuenta parodia.

