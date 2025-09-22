Lucas Torreira explicó por qué no festejó el golazo que le metió este lunes a Konyaspor con Galatasaray

Lucas Torreira anotó este lunes un golazo con el que su equipo, Galatasaray, derrotó 3-1 a Konyaspor en el cierre de la sexta fecha de la Súperliga de Turquía.

Torreira marcó con un remate cruzado de afuera del área a los 64 minutos para establecer el 3-0 parcial.

El argentino Mauro Icardi anotó el segundo para Galatasaray mientras que Yunus Akgün abrió la cuenta. Para Konyaspor descontó cerca del final Umut Nayir.

URUGUAYOS El "dolor" de Lucas Torreira tras la goleada 5-1 que sufrió Galatasaray con varios bloopers defensivos de sus compañeros; mirá el video

URUGUAYOS El aguante de Lucas Torreira a la selección uruguaya de básquetbol tras su actuación en la AmeriCup; mirá el mensaje del jugador del combinado de Marcelo Bielsa

Luego del triunfo, el volante fue entrevistado a nivel de campo y contó la razón de su no celebración: "Estamos experimentando muchas emociones durante el partido y a lo largo de la semana".

"Personalmente, estaba muy disgustado por el partido de la Champions League. Empezamos con mucha ilusión y lo estábamos haciendo muy bien en la primera parte. Cuando consigues resultados inesperados, estás descontento. Llevamos la camiseta de un gran club con orgullo. En estas situaciones, se experimentan ciertas emociones. Puede que yo haya experimentado ciertas emociones después del gol, y como resultado, pude ayudar a mi equipo", declaró el ex Sampdoria y Arsenal.

La semana pasada, Galatasaray se llevó un fuerte revolcón en su debut por la UEFA Champions League donde Eintracht Fráncfort lo goleó 5-1.

“Realmente estamos muy tristes y dolidos por lo sucedido, pero este resultado no nos define. Vamos a seguir adelante y trabajar para mejorar”, expresó el día después el oriundo de Fray Bentos en sus redes sociales.

El juego fuerte de Lucas Torreira en el partido

Varios seguidores del fútbol de Turquía siguieron con lupa la actuación del uruguayo quien cometió una durísima plancha que le reportó tarjeta amarilla.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ajansfenercom/status/1970173249519788473&partner=&hide_thread=false Torreira’nn krmz kart görmedii pozisyon.



pic.twitter.com/oLB5TY2C65 — Fener Ajans (@ajansfenercom) September 22, 2025

"La jugada por la que Lucas Torreira no recibió roja", posteó un hincha del clásico rival de Galatasaray, Fenerbahce.

Luego cometió otra infracción por la que no fue castigado:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/NurizadeFBBB/status/1970184015089926354&partner=&hide_thread=false Sar kart olan Torreira’ya bu pozisyonda 2. Sar kart verilmedi. Türkiye’de ne kadar kollanrsanz Avrupa’da o kadar rezil oluyorsunuz!



pic.twitter.com/8ZVgPNav1v — Nurizade Bey (@NurizadeFBBB) September 22, 2025

"Torreira, que tenía una tarjeta amarilla, no recibió una segunda amarilla por esta jugada. ¡Cuánto más te cuidan en Turquía, más humillado eres en Europa!", le escribió un usuario de una cuenta verificada que a su vez es una cuenta parodia.