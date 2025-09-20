Real Madrid 2-0 Espanyol: con Federico Valverde de titular, los de Xabi Alonso se mantienen invictos en LaLiga española

Real Madrid mantuvo su pleno en liga tras imponerse por 2-0 ante Espanyol , cinco victorias en cinco partidos, gracias a dos golazos a través de Éder Militao y Kylian Mbappé , en los minutos 22 y 47, respectivamente, con la presencia de Federico Valverde que disputó los 90 minutos.

Xabi Alonso dio una vuelta de tuerca más a sus rotaciones. Este sábado, cambió el esquema. Cuatro delanteros, con la vuelta a la titularidad de Vinícius Junior tras su segunda suplencia de la temporada y la primera vez de inicio de Gonzalo García, protagonista en un Mundial de Clubes del que fue máximo goleador pero con escaso protagonismo esta temporada.

Del 4-3-3 de los primeros cinco partidos a un 4-2-4 en el que los futbolistas del equipo blanco no consiguieron encontrar su espacio y hacer bueno el poderío ofensivo que proponía el once, lejos de la energía que quiere el técnico que demuestre su equipo para que la afición se sienta identificada.

Espanyol de Manolo González, con las ideas claras: dos líneas de cuatro y amenazando al espacio sabiendo combinar para generar ventaja, pero en la primera mitad se le escapó el gol por centímetros. Primero en un centro de Puado hacia Roberto Fernández que sacó Militao cuando el delantero del conjunto catalán preparaba el remate y ya al borde del descanso en otro centro de Edu Expósito al que Calero entró al área pequeña, pero, por poco, no pudo rematar el esférico.

Real Madrid El Real Madrid venció al Espanyol EFE

Dos avisos de un Espanyol que, sin embargo, se vio por debajo en el marcador en el minuto 22. Concediendo solo un remate al arco a todo un Real Madrid. El resultado fue el 1-0. Mérito a un gran golpeo de Militao desde 30 metros.

Tras una larga posesión de Real Madrid en campo propio, sin encontrar ventajas, el brasileño se tiró largo un control y disparó fuerte, a un ángulo del arco de un Dmitrovic que tocó la pelota con los dedos, pero la potencia del disparo le impidió detenerlo.

Ese papel que en temporadas anteriores ejercía un Vinícius que no pudo mandar un mensaje a Xabi Alonso en forma de gol para que no le saque del once titular. Errático en el uno contra uno, aunque, eso sí, haciendo gala de su velocidad justo antes del entretiempo para servirle un pase a un Mbappé que, sin embargo, mandó fuera tras su disparo dentro del área.

Eso sí, no tardó en resarcirse. De nuevo, con Vinícius comenzando la jugada. Atrajo a defensores de Espanyol en el costado izquierdo, descargó para Mbappé y este levantó la mirada y disparó desde afuera del área para hacer el 2-0 en el minuto 47.

Séptimo gol del curso y quinto en Liga en cinco partidos. Voraz arranque de temporada para un Mbappé líder indiscutible de Real Madrid y pleno de confianza. Tanto que, tras su gol, intentó una vaselina ante Dmitrovic en el área chica, sin éxito.

Confianza que persigue Vinícius. Mejoró en el segundo tiempo, pero sus disparos se encontraron con un palo y con Dmitrovic, y volvió a no completar el partido, tras ser sustituido en el minuto 76.

Aún sin encontrar a ese Vini diferencial, pero liderado por Mbappé y con un gran gol de Militao, Real Madrid mantiene su pleno en Liga ante un Espanyol que encajó su primera derrota de la temporada.

FUENTE: EFE