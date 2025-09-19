La respuesta a la queja de Federico Valverde del DT de Real Madrid, Xabi Alonso, luego de que manifestara que no le "gusta" una posición en la que lo coloca

Xabi Alonso, técnico de Real Madrid, respondió al uruguayo Federico Valverde , quien este martes tras el partido de Liga de Campeones ante Marsella manifestó que prefiere no jugar de lateral derecho.

En zona mixta tras el estreno en la 'Champions League', el uruguayo dejó claro que no desea volver a jugar de lateral derecho por las bajas en competición europea de Trent Alexander-Arnold y Dani Carvajal.

"El entrenador ya sabe que no me gusta mucho jugar de lateral", dijo Valverde este martes.

Al respecto, Alonso señaló este viernes que no le podía garantizar a Valverde que no lo iba a volver a utilizar en esa posición. "Nunca y garantizar en el fútbol es complicado, te puedes pillar los dedos”, dijo.

“La idea es que, teniendo jugadores, que Fede juegue en el centro del campo de 8. Es su posición. Le da mucho al equipo, es muy generoso y fundamental en nuestro sistema con y sin balón. Ojalá no tenga que jugar mucho de lateral derecho pero no se puede decir que nunca", respondió el entrenador.

Lo que dijo Xabi Alonso en la previa del partido ante Espanyol

El técnico de Real Madrid lamentó que el Comité de Apelación confirmase la sanción de un partido a Dean Huijsen impuesta por Disciplina, pese al vídeo del Comité Técnico de Árbitros en el que se reconoce el error del colegiado Jesús Gil Manzano en Anoeta, y aseguró que, "por una parte", no le sorprende lo ocurrido.

"Por una parte no me sorprende y evidentemente me hubiese gustado que la decisión hubiese sido otra", lamentó Xabi Alonso en rueda de prensa. "No va a ser posible tener a Dean mañana, me habría gustado tenerlo tras no jugar 60 minutos en Anoeta. Si se ha aceptado un error, debería tener consecuencias y desgraciadamente no va a ser así. Vamos a dejarlo ahí", añadió.

Centrado ya en el duelo ante el Espanyol que presenta el enfrentamiento entre el líder de LaLiga, el Real Madrid, y el tercer clasificado, Xabi Alonso advirtió a sus jugadores de la exigencia que se encontrarán en el Santiago Bernabéu.

"El Espanyol viene en buen momento y nosotros estamos con energía y con ganas de prolongar la fase en la que estamos, con intención de hacer mejor las cosas. Nos espera un partido exigente ante un equipo en buen momento, pero estamos en casa y queremos hacer buen fútbol para ganar el partido", aseguró.

Aunque el técnico tolosarra puede incluir rotaciones, no parece que en ellas vaya a incluir al francés Kylian Mbappé, autor de seis tantos en cinco partidos este curso.

"Hay muchos partidos y seguro que en alguno no va a ser titular porque hay que saber distribuir las cargas. Es posible que un jugador pueda jugar todo pero no lo vamos hacer. Aunque Kylian es importante habrá algún día que no jugará de inicio también. Llevamos cinco partidos y queremos sacar conclusiones de toda una temporada", dijo.

Los regresos de Bellingham, Camavinga y Endrick

Confirmó Alonso el regreso del brasileño Endrick y dónde ve al francés Eduardo Camavinga, que ya podrá disfrutar de minutos ante el Espanyol.

El centrocampista uruguayo del Real Madrid Federico Valverde se escapa del danés Pierre-Emile Højbjerg, de Olympique de Marsella, durante el partido de la primera jornada de la Liga de Campeones

"Hay que ver el contexto del partido pero me gustaría que pudieran tener minutos Jude y Eduardo. Endrick también entra en la convocatoria. Quedan cinco partidos hasta el siguiente parón y es buena noticia que los tengamos", celebró.

"A Eduardo le veo como centrocampista. Es muy completo y puede jugar en otras posiciones como Fede, pero me gustaría verle de 6 o de 8. Tiene muchas capacidades y ahora hay que integrarle dentro de la calidad colectiva con y sin balón", valoró.

Terminó el repaso de nombres propios con la satisfacción que siente con la aportación de Rodrygo y Vinícius en la banda izquierda. "Rodrygo nos aporta su calidad, desborde y capacidad de asociación. Vini también tiene eso. Son dos jugadores desequilibrantes tanto cuando empiezan como cuando entran más tarde. El impacto ha sido muy bueno. Es una posición en la que estamos muy bien cubiertos".

Por último, analizó el bajón de rendimiento de su equipo en las segundas partes, recurriendo al condicionante de las expulsiones sufridas en los dos últimos partidos con las rojas que recibieron Dean Huijsen y Carvajal, pero admitiendo que deben mejorar en el control de juego.

"Los dos últimos partidos hemos hecho primeras partes buenas y las segundas condicionadas por las tarjetas. El contexto te lleva a otra dirección, tenemos sensación de control, de que generamos y nos generan poco. Trabajamos los partidos, tenemos estabilidad en el juego y nos da emocional para no estar demasiado excitados. Cuando las fases de control de juego sean más largas nos ayudará a ir en nuestra dirección", sentenció.

Con base en EFE