El toque obsceno a un rival por el que fue expulsado un golero uruguayo; mirá la jugada de VAR que le costó la roja a Gonzalo Falcón en Paraguay

La roja a Gonzalo Falcón por un toque obsceno a un rival

El golero uruguayo Gonzalo Falcón, quien ataja en Deportivo Recoleta del torneo Clausura de Paraguay, fue noticia por haber sido expulsado por tocar la cola de un rival , lo que fue analizado por el VAR.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Esta nota es exclusiva para suscriptores.

Tras ver las imágenes, el juez del partido le mostró la roja al arquero con pasado en Juventud de Las Piedras, Boston River, Liga de Quito de Ecuador y Sportivo Luqueño.

La roja a Gonzalo Falcón por un toque obsceno a un rival

La roja a Gonzalo Falcón por un toque obsceno a un rival

Deportivo Recoleta venció el sábado por 3-1 al colista Atlético Tembetary, que comenzó ganando con una anotación de Alan Gómez al final de la primera mitad. En la segunda parte, el Recoleta empató por medio de Wilfrido Báez, y la diferencia se amplió con goles en contra de Rodrigo Rojas y Tomás Canteros.

FÚTBOL FIFA impulsa cumbre en Nueva York con presidentes de Uruguay, Paraguay y Argentina por Mundial 2030

PARAGUAY A los 77 años, el entrenador uruguayo Ever Hugo Almeida regresó a Olimpia de Paraguay y fue presentado como "la gloria más grande de la historia de club"

Recoleta quedó en la sexta posición de la tabla y pese a la victoria, la nota la dio el golero uruguayo con su insólita expulsión.

La roja a Gonzalo Falcón por un toque obsceno a un rival La roja a Gonzalo Falcón por un toque obsceno a un rival

Guaraní lidera en Paraguay

Guaraní, dirigido por el entrenador argentino Víctor Bernay, se afianzó este domingo como líder del torneo Clausura de Paraguay con el triunfo por 2-0 ante el Nacional, en la décimo tercera jornada del certamen.

El equipo sumó 28 unidades gracias a los tantos de Iván Ramírez, de penal, y de Nelson Romero.

El Cacique quedó en la tabla con tres puntos por delante de su escolta, Cerro Porteño (25).

Nacional, manejado por el paraguayo Pedro Sarabia, está en la tercera posición con 22 unidades.

También en esta jornada, el 2 de Mayo se impuso por 0-1 en su visita al Libertad, con un gol de Fernando Cáceres.

El resultado permitió al equipo de la ciudad de Pedro Juan Caballero, ocupar la quinta casilla de la clasificación, mientras que Libertad, de Asunción, quedó en el octavo puesto.

El sábado, Cerro Porteño, dirigido interinamente por Jorge Achucarro, se impuso por 2-0 ante el Sportivo Ameliano, penúltimo en la clasificación.

La victoria fue sellada con goles de Luis Amarilla y Jorge Morel.

El viernes, General Caballero vapuleó por 5-2 a Sportivo Luqueño. La goleada fue firmada por Jorge González, Estifen Díaz, Miller Mareco y Sebastián Arce, que hizo un doblete.

Para el Luqueño, descontaron Marcelo Pérez y Lautaro Comas gracias a un penalti.

General Caballero se ubicó en la séptima posición y el Luqueño, en la novena.

El mismo día, Olimpia empató 1-1 con Trinidense, manteniendo su mala racha en el Clausura, donde ocupa la décima posición entre doce equipos. El Decano, al mando de Ever Almeida, abrió el marcador por medio de Rodney Redes. La igualdad para el Trinidense fue anotada por Néstor Camacho, de penalti.

Olimpia acumuló 13 unidades en igual número de partidos, en tanto que el Trinidense se situó en cuarta posición con 21 enteros.

Con base en EFE