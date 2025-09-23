Dólar
/ Nacional / SINDICALES

Sunca convocó un paro general de 24 horas para este miércoles en todo el país: adhieren trabajadores de peajes

En Montevideo, los afiliados de los departamentos de Canelones y San José también se concentrarán en la Plaza 1º de Mayo, desde las 9:30 hasta las 17:00 horas

23 de septiembre 2025 - 10:27hs
20250812 Sunca. Paro general parcial y movilización del Pit-Cnt.
Foto: Inés Guimaraens

El Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) convocó a un paro general nacional de 24 horas en toda la industria de la construcción para este miércoles 24 de setiembre. La medida, que suspenderá las actividades en todo el país desde las 00:00 hasta las 24:00, se lleva a cabo “en defensa de la vida”, según lo indicado por el sindicato.

A través de un comunicado oficial, el Sunca explicó que la convocatoria cumple con la resolución tomada durante la reunión del Comité Ejecutivo, celebrada el pasado 10 de setiembre. En dicho encuentro, se analizó la creciente emergencia en Uruguay relacionada con la seguridad laboral y el aumento de la siniestralidad en los lugares de trabajo.

El paro se llevará a cabo en todos los departamentos del país, y el sindicato organizó una serie de actividades, como actos y mesas de debate, que contarán con la participación de autoridades departamentales, legisladores, académicos y profesionales del ámbito laboral.

En Montevideo, los afiliados de los departamentos de Canelones y San José también se concentrarán en la Plaza 1º de Mayo, desde las 9:30 hasta las 17:00 horas. Durante esa jornada, el Sunca instalará una carpa donde se llevarán a cabo cuatro mesas de trabajo sobre temas vinculados a la seguridad y salud laboral.

Asimismo, los trabajadores de la rama peaje adoptarán una medida de acción sindical en la que suspenderán sus actividades desde el inicio del turno 1 del 24 de setiembre hasta el inicio del turno 1 del 25 de setiembre.

