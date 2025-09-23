Exjerarca de Artigas condenado por violencia doméstica dijo que sufría "manipulación psicológica": "Desembocó en un desenlace que jamás deseé"

Rodrigo Rolón , el desde hoy exdirector de la Unidad de Vivienda de la Intendencia de Artigas que fue condenado por violencia doméstica y lesiones este lunes, dijo que sufrió una "manipulación psicológica" por parte de la mujer que lo denunció en un descargo publicado en su cuenta de Facebook .

Rolón, quien fue desvinculado de su cargo por el intendente Emiliano Soravilla tras su condena, explicó en la publicación que "durante un tiempo" estuvo "envuelto en una relación totalmente tóxica" .

"Sufrí manipulación psicológica constante, invasión de mi privacidad, hostigamiento con llamadas y mensajes, situaciones que son comprobables y que me afectaron profundamente . Todo esto me llevó a un nivel de desgaste emocional muy grande", explicó el exjerarca en su posteo, difundido por el medio local Clic Regional.

Luego, recordó la denuncia que le realizó la misma mujer en junio del año pasado, por la que debió usar tobillera de forma preventiva y por la que el exintendente Pablo Caram lo desvinculó del cargo, y que meses después fue archivada.

"En aquel momento recibí muchas críticas, señalamientos y juicios de personas que no sabían la verdad y que me condenaron sin pruebas. La justicia investigó a fondo, el forense el forense descartó categóricamente cualquier tipo de abuso y finalmente se comprobó que nunca existió tal hecho", afirmó, y lamentó que ese hecho le causó un daño "enorme" tanto "en lo personal como en lo social".

"También quiero dejar en claro que en reiteradas ocasiones se hicieron denuncias por situaciones generadas por otra parte, y que la policía, incluso, concurrió mi domicilio dejando constancia de que esta persona venía a mi casa a causar estragos y conflictos", continuó.

Según Rolón, él y la mujer que lo denunció nunca convivieron, y enfatizó que todos esos episodios ocurrieron en su hogar porque ella iba allí a "generar disturbios", e incluso "llegó hacerse una copia de la llave" de la casa sin su consentimiento: "Muchas veces yo estaba tranquilo en mi hogar y de repente ella abría la puerta y entraba sin previo aviso, en otras ocasiones lo hacía cuando yo no estaba, ingresando igual a mi casa sin autorización".

Tras decir que no busca "justificar lo que pasó", el exdirector comunal remarcó que su intención con esta publicación es que "la gente pueda comprender el contexto completo, el proceso de desgaste y el hostigamiento constante que desembocó en un desenlace que jamás deseé".

"Me arrepiento profundamente y me siento muy mal por ello, hoy me siento muy mal por todo lo que ha sucedido, siento un profundo lamento, porque sé que todo esto pudo haber sido totalmente evitable si no hubiera existido tanta toxicidad, manipulación y enfrentamientos innecesarios", lamentó.

El exjerarca dijo que en su círculo cercano saben cómo es él "realmente" y "también saben cómo fue la otra parte de esta historia". "Confío en que con el tiempo la verdad saldrá a la luz y se verá todo con más claridad", expresó Rolón, que sabe que se han dicho "muchas cosas" sobre su persona en los medios y las redes "sin fundamentos", pero no quiere "entrar en disputas ni responder con odio". "Solo quiero dejar en claro mi voz, mi versión y mi dolor", concluyó.