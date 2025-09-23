Dólar
Compra 38,55 Venta 41,05

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
14°C
cielo claro
Miércoles:
Mín  10°
Máx  11°

Siguenos en:

/ Nacional / ARMADA

Encontraron el cuerpo de una mujer en el Puerto de Buceo: un pescador avisó a las autoridades

El fiscal Fernando Romano ordenó que se realice una autopsia y luego se entreguen los restos a los familiares de la víctima

23 de septiembre 2025 - 10:31hs
Puerto de Buceo. (Archivo)

Puerto de Buceo. (Archivo)

Puerto del Buceo

La Prefectura encontró el cuerpo de una mujer en el Puerto de Buceo este martes por la mañana, confirmaron fuentes de la Armada Nacional.

Según indicaron desde la fuerza, sobre las 09:00 de esta mañana un pescador se acercó a un oficial de Prefectura para informarle que había visto un cuerpo "aparentemente sin vida" en el agua, cerca del muelle oficial del Puerto del Buceo.

Autoridades de Prefectura y la Armada fueron hasta el lugar en forma inmediata y hallaron allí el cuerpo de una mujer mayor de edad.

Más noticias
decreto del presidente orsi aumenta cantidad de ascensos por designacion directa dentro de la armada
ARMADA NACIONAL

Decreto del presidente Orsi aumenta cantidad de ascensos por designación directa dentro de la Armada

salto: un hombre trepo hasta lo mas alto de una antena y cayo al vacio cuando lo convencieron de bajar
INUSUAL

Salto: un hombre trepó hasta lo más alto de una antena y cayó al vacío cuando lo convencieron de bajar

El fiscal de Flagrancia Fernando Romano se hizo cargo de la investigación, para la que ordenó la realización de una autopsia y la posterior entrega de los restos a los familiares de la víctima.

Fuentes de la Armada indicaron que no se pudieron establecer causas primarias de la muerte. Además, marcaron que la víctima no fue identificada, pero la principal hipótesis apunta a que se trata de una mujer que estaba desaparecida hace tres días, y había sido vista por última vez cerca del Faro de Punta Carretas.

Temas:

Buceo Pescador cuerpo Fernando Romano Armada Nacional

Seguí leyendo

Las más leídas

Jeremía Recoba, Matías Medina y Gonzalo Porras
URUGUAYOS

El reencuentro de Jeremía Recoba con un ex Nacional que fue compañero de su padre y junto a uno de los hijos del Cacique Medina

queso
SALUD

Prohíben marcas de queso rallado que tienen niveles de almidón hasta diez veces más altos que lo permitido: la lista completa

Sergio Puglia
REDES

Después de ser internado de urgencia, Sergio Puglia reapareció en sus redes y presentó a un nuevo integrante de la familia

Rentistas
SEGUNDA DIVISIÓN PROFESIONAL

Tabla de posiciones de la Segunda División Profesional: Albion perdió y postergó su ascenso; Rampla Juniors y Artigas siguen en zona de descenso

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos