Encontraron el cuerpo de una mujer en el Puerto de Buceo: un pescador avisó a las autoridades

Puerto de Buceo. (Archivo) Puerto del Buceo

La Prefectura encontró el cuerpo de una mujer en el Puerto de Buceo este martes por la mañana, confirmaron fuentes de la Armada Nacional.

Según indicaron desde la fuerza, sobre las 09:00 de esta mañana un pescador se acercó a un oficial de Prefectura para informarle que había visto un cuerpo "aparentemente sin vida" en el agua, cerca del muelle oficial del Puerto del Buceo.

Autoridades de Prefectura y la Armada fueron hasta el lugar en forma inmediata y hallaron allí el cuerpo de una mujer mayor de edad.

El fiscal de Flagrancia Fernando Romano se hizo cargo de la investigación, para la que ordenó la realización de una autopsia y la posterior entrega de los restos a los familiares de la víctima.

Fuentes de la Armada indicaron que no se pudieron establecer causas primarias de la muerte. Además, marcaron que la víctima no fue identificada, pero la principal hipótesis apunta a que se trata de una mujer que estaba desaparecida hace tres días, y había sido vista por última vez cerca del Faro de Punta Carretas.