"Ácido sórbico" y "almidón": por qué prohibieron la comercialización de 13 marcas de queso rallado en Uruguay

El Registro Único Nacional de Alimentos, Empresas y Vehículos (Runaev) , en coordinación con los servicios bromatológicos departamentales, detalló este martes sobre un operativo de control y retiro de productos de queso rallado que no cumplen con la normativa vigente . La medida fue tomada tras una denuncia sobre la posible adulteración de productos lácteos en el mercado.

La denuncia formal se recibió a través de la Comisión de Seguimiento del organismo, del Congreso de Intendentes, la cual alertó sobre la posible adulteración de productos de queso rallado. Como resultado, se inició un trabajo coordinado entre las Bromatologías de todas las intendencias para rastrear, muestrear y analizar diversas marcas de quesos rallados que se encuentran en los puntos de venta y que habían sido denunciadas como sospechosas .

Los análisis realizados por el Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) confirmaron que varios productos no cumplen con la legislación vigente , particularmente en los siguientes aspectos:

SALUD Prohíben dos marcas de queso rallado adulterado: Runaev dispuso el retiro de estos productos del mercado uruguayo

SALUD Prohíben marcas de queso rallado que tienen niveles de almidón hasta diez veces más altos que lo permitido: la lista completa

Contenido de conservantes : se halló ácido sórbico, un conservante permitido, pero en niveles superiores a los autorizados.

Contenido de almidón : se detectaron productos de queso rallado con almidón, a pesar de que la normativa prohíbe su presencia en este tipo de productos. En el caso de los quesos procesados rallados, se encontraron productos con porcentajes de almidón que superan ampliamente el 3% permitido.

Entre las marcas muestreadas, se identificaron dos que presentan un riesgo adicional al no poder determinar su origen, lo que imposibilita su retiro del mercado por parte de los fabricantes. Estas marcas son:

Doña Teresita

Pradera Sur

Estas marcas están siendo retiradas del mercado por las intendencias a medida que se encuentran en los puntos de venta.

Además, otras marcas encontraron en infracción con valores superiores a los permitidos en almidón y conservantes incluyen:

Queso rallado Mamita

Queso procesado rallado Carmelitana

Queso procesado rallado Doña Carmen

Queso procesado rallado Don Raúl

Queso procesado rallado Rebenque

Queso procesado rallado Campestre

Queso procesado rallado Reggio

Queso procesado rallado Aguilera & Cía.

Queso rallado Qsomos

Queso procesado rallado La Juanita

Queso procesado rallado Las Palmas

Medidas adoptadas

Primeras actuaciones : Las primeras detecciones correspondieron a dos marcas sin habilitación ni registro bromatológico, de procedencia dudosa. Ante este hallazgo, se procedió de inmediato con el retiro del mercado y la notificación tanto a los comercios como a la población en general.

Marcas con habilitación y registro : En los casos de marcas registradas, se les notificó formalmente, solicitando la retención preventiva de los productos. También se realizaron inspecciones en las plantas elaboradoras para verificar los procedimientos de trazabilidad y se estableció un período para que las empresas puedan realizar sus descargos o devoluciones.

Ampliación del retiro : Una vez finalizado el período de respuesta, y dada la divulgación pública de los resultados a través de los medios de comunicación y redes sociales, el RUNAEV tomará medidas adicionales, en coordinación con las intendencias correspondientes, para solicitar el retiro inmediato de los productos adulterados y su posterior destrucción.

Continuidad de plantas y marcas: Actualmente se evalúa si se mantendrá o suspenderá la habilitación de los productos y plantas involucradas en esta adulteración.

Recomendaciones a la población