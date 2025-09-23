Dólar
/ Nacional / RUNAEV

"Ácido sórbico" y "almidón": por qué prohibieron la comercialización de 13 marcas de queso rallado en Uruguay

Los análisis realizados por el Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) confirmaron que varios productos no cumplen con la legislación vigente

23 de septiembre 2025 - 11:59hs
quesorallado

El Registro Único Nacional de Alimentos, Empresas y Vehículos (Runaev), en coordinación con los servicios bromatológicos departamentales, detalló este martes sobre un operativo de control y retiro de productos de queso rallado que no cumplen con la normativa vigente. La medida fue tomada tras una denuncia sobre la posible adulteración de productos lácteos en el mercado.

La denuncia formal se recibió a través de la Comisión de Seguimiento del organismo, del Congreso de Intendentes, la cual alertó sobre la posible adulteración de productos de queso rallado. Como resultado, se inició un trabajo coordinado entre las Bromatologías de todas las intendencias para rastrear, muestrear y analizar diversas marcas de quesos rallados que se encuentran en los puntos de venta y que habían sido denunciadas como sospechosas.

Los análisis realizados por el Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) confirmaron que varios productos no cumplen con la legislación vigente, particularmente en los siguientes aspectos:

  • Contenido de almidón: se detectaron productos de queso rallado con almidón, a pesar de que la normativa prohíbe su presencia en este tipo de productos. En el caso de los quesos procesados rallados, se encontraron productos con porcentajes de almidón que superan ampliamente el 3% permitido.

  • Contenido de conservantes: se halló ácido sórbico, un conservante permitido, pero en niveles superiores a los autorizados.

Entre las marcas muestreadas, se identificaron dos que presentan un riesgo adicional al no poder determinar su origen, lo que imposibilita su retiro del mercado por parte de los fabricantes. Estas marcas son:

  • Doña Teresita

  • Pradera Sur

Estas marcas están siendo retiradas del mercado por las intendencias a medida que se encuentran en los puntos de venta.

Además, otras marcas encontraron en infracción con valores superiores a los permitidos en almidón y conservantes incluyen:

  • Queso rallado Mamita

  • Queso procesado rallado Carmelitana

  • Queso procesado rallado Doña Carmen

  • Queso procesado rallado Don Raúl

  • Queso procesado rallado Rebenque

  • Queso procesado rallado Campestre

  • Queso procesado rallado Reggio

  • Queso procesado rallado Aguilera & Cía.

  • Queso rallado Qsomos

  • Queso procesado rallado La Juanita

  • Queso procesado rallado Las Palmas

Medidas adoptadas

  • Primeras actuaciones: Las primeras detecciones correspondieron a dos marcas sin habilitación ni registro bromatológico, de procedencia dudosa. Ante este hallazgo, se procedió de inmediato con el retiro del mercado y la notificación tanto a los comercios como a la población en general.

  • Marcas con habilitación y registro: En los casos de marcas registradas, se les notificó formalmente, solicitando la retención preventiva de los productos. También se realizaron inspecciones en las plantas elaboradoras para verificar los procedimientos de trazabilidad y se estableció un período para que las empresas puedan realizar sus descargos o devoluciones.

  • Ampliación del retiro: Una vez finalizado el período de respuesta, y dada la divulgación pública de los resultados a través de los medios de comunicación y redes sociales, el RUNAEV tomará medidas adicionales, en coordinación con las intendencias correspondientes, para solicitar el retiro inmediato de los productos adulterados y su posterior destrucción.

  • Continuidad de plantas y marcas: Actualmente se evalúa si se mantendrá o suspenderá la habilitación de los productos y plantas involucradas en esta adulteración.

Recomendaciones a la población

  • Evitar el consumo de quesos rallados de marcas que no cuenten con registro bromatológico visible en el envase.

  • Verificar siempre que los productos adquiridos incluyan la razón social del elaborador, número de registro, listado de ingredientes y procedencia.

  • Si ya se adquirieron productos de las marcas afectadas, se recomienda no consumirlos y devolverlos en el punto de compra.

