Dólar
Compra 38,65 Venta 41,05

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
17°C
bruma
Sábado:
Mín  14°
Máx  17°

Siguenos en:

/ Nacional / SALUD

Prohíben dos marcas de queso rallado adulterado: Runaev dispuso el retiro de estos productos del mercado uruguayo

Las marcas en cuestión, además de carecer de los registros exigidos, no tienen identificada su procedencia ni el lugar de producción

19 de septiembre 2025 - 7:38hs
quesorallado

La Intendencia de Canelones, en su calidad de integrante del Registro Único Nacional de Alimentos, Empresas y Vehículos (RUNAEV), emitió un aviso a la población tras detectar la comercialización de productos adulterados bajo la denominación de "queso rallado" de las marcas Doña Teresita y PraderaSur. Estos productos no cuentan con habilitación ni registro bromatológico, lo que genera un riesgo para la salud pública.

Productos no habilitados en el mercado

Los productos en cuestión, además de carecer de los registros exigidos, no tienen identificada su procedencia ni el lugar de producción. Por este motivo, RUNAEV dispuso el retiro de estos productos del mercado.

Doña Teresita_0
Más noticias
moda uruguaya en expansion: diez marcas buscan crecer en el mercado internacional y se reuniran con cadena global de retail
MODA

Moda uruguaya en expansión: diez marcas buscan crecer en el mercado internacional y se reunirán con cadena global de retail

hif inicio los tramites para poder construir la planta de hidrogeno verde: proyecto recibio clasificacion c porque tendra impactos ambientales significativos
PAYSANDÚ

HIF inició los trámites para poder construir la planta de hidrógeno verde: proyecto recibió clasificación C porque tendrá "impactos ambientales significativos"

PraderaSur_0

Recomendaciones para los consumidores

El organismo recomienda a la población que no adquiera ni consuma productos de las marcas mencionadas. En caso de haber comprado estos quesos, se solicita que se dirijan al comercio donde los adquirieron para realizar la devolución correspondiente. Para aquellos productos que sean ofrecidos en línea o en ferias barriales, se aconseja verificar que cuenten con rotulación legible, que debe incluir la razón social del elaborador, los ingredientes y el número de registro bromatológico.

Recomendaciones para las empresas del rubro

Asimismo, RUNAEV instó a los elaboradores, transformadores y distribuidores del rubro alimenticio a abstenerse de adquirir estos productos adulterados. La validez de cualquier registro a nivel nacional puede ser consultada a través del portal oficial de RUNAEV.

Temas:

marcas queso Intendencia de Canelones

Seguí leyendo

Las más leídas

El meteorólogo advirtió por inclemencias severas
CLIMA

Meteorólogo confirma la llegada de ciclón extratropical y advierte que "es grave" por las condiciones actuales: qué esperar

Funcionarios de cuadrilla.
INDUSTRIA

Por deuda millonaria, UTE cortó servicio de energía eléctrica a empresa Tether que tiene a Sartori como directivo

Llamado laboral para choferes de Cámara de Senadores: no pide bachillerato y ofrece sueldo de hasta $144 mil
OPORTUNIDAD

Llamado laboral para choferes de Cámara de Senadores: no pide bachillerato y ofrece sueldo de hasta $144 mil

Ana Inés Martínez
REDES SOCIALES

"Esto es lo que toleramos las mujeres": el mensaje de Ana Inés Martínez tras las críticas por dar la noticia de un pase en Peñarol

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos