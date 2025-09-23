Policía retirado evitó un intento de rapiña a una estación de servicio del barrio Aires Puros en la que trabaja

Estación Ancap de Propios y Burgues donde ocurrió el hecho. (Archivo) Foto: captura de pantalla de Google Maps

Un policía retirado evitó un intento de rapiña a una estación de servicio del barrio Aires Puros este lunes por la noche, confirmaron fuentes policiales a El Observador.

Según informó Telemundo, un delincuente llegó en moto a la estación Ancap de bulevar Batlle y Ordóñez (ex Propios) y avenida Burgues sobre las 23:00, cubriendo su cara con su casco y armado con un revólver.

El implicado abordó a un empleado y lo amenazó con su arma para que le entregue el dinero de la recaudación. Sin embargo, el trabajador era un policía retirado de 58 años que portaba un arma, por lo que tras separarse unos metros dio la voz de alto y luego le disparó en dos oportunidades.

El delincuente fue herido en la pierna y posteriormente reducido por el personal de la estación hasta la llegada de la Policía, que lo detuvo en el lugar.

El hombre fue derivado al Hospital Pasteur, donde le retiraron una bala que le quedó en la pierna. Tras ello, fue derivado a una seccional, donde permanece a disposición de Fiscalía.