/ Nacional / JUSTICIA

Intendencia de Artigas desvinculó a jerarca condenado por violencia doméstica: pasará cuatro meses con arresto domiciliario nocturno

"Más allá de que esto es una situación personal, es incompatible con ocupar la función que ocupa hoy", dijo el intendente Emiliano Soravilla

23 de septiembre 2025 - 10:04hs
Rodrigo Rolón, exdirector de la Unidad de Vivienda de la Intendencia de Artigas

Rodrigo Rolón, exdirector de la Unidad de Vivienda de la Intendencia de Artigas

Foto: Intendencia de Artigas

La Justicia condenó a Rodrigo Rolón, director de la Unidad de Vivienda de la Intendencia de Artigas, por los delitos de violencia doméstica agravado y lesiones, motivo por el cual la comuna resolvió su desvinculación del cargo.

Rolón fue condenado a través de un proceso abreviado este lunes luego de que su pareja lo denunciara el pasado sábado. La mujer llegó a la sede de la Jefatura de Artigas con varios golpes y pidiendo auxilio, y la Policía detuvo rápidamente al funcionario.

El implicado pasará cuatro meses con arresto domiciliario nocturno (de las 22:00 a las 06:00) y otros cuatro meses con tobillera electrónica.

También deberá realizar dos horas semanales de trabajo comunitario por los próximos cuatro meses, tendrá que presentarse una vez por semana en una comisaría y no podrá comunicarse con la víctima "por cualquier medio", detallaron fuentes de Fiscalía.

Tras la condena, el intendente de Artigas, Emiliano Soravilla, desvinculó del cargo a Rolón. "Más allá de que esto es una situación personal que ocurre en el ámbito de su vida particular, yo entiendo que es incompatible con ocupar la función que ocupa hoy", explicó el jefe comunal en una conferencia de prensa.

Rolón ya había sido denunciado por su pareja en junio del año pasado, por la que la Justicia le colocó tobillera de forma preventiva y por la que el exintendente Pablo Caram lo desvinculó del cargo. Sin embargo, meses después la mujer retiró la denuncia y el funcionario volvió a la comuna artiguense con la llegada de Soravilla, en mayo.

"Lo que tuvo en el anterior episodio fue una denuncia que después fue retirada y pasaron varios meses después cuando se asumió esta administración", explicó al respecto el intendente, que aclaró que cuando Rolón volvió a asumir "estaba totalmente posibilitado de ocupar el cargo".

Violencia doméstica Artigas Justicia emiliano soravilla

