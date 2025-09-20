El hermano de Andrés Morosini fue enviado a prisión por reiterados delitos de violencia doméstica

Auto Andrés Morosini, el hombre que secuestró y mató a sus dos hijos en Río Negro Captura Subrayado

El hermano de Andrés Morosini, el hombre de 28 años que secuestró y mató a sus dos hijos al arrojarse al arroyo Don Esteban, fue condenando a un año y tres meses de prisión efectiva después de amenazar a su expareja con hacer lo mismo.

En este caso, la Justicia condenó a Morosini por reiterados delitos de violencia doméstica en una investigación que está llevando a cabo la fiscal de Mercedes Paula Goyeni, confirmó El Observador con fuentes del Ministerio Público.

Según informó en primera instancia Montevideo Portal, el ahora condenado le pidió a la víctima que dejara de subir fotos de sus hijos a redes sociales o haría lo mismo que hizo su hermano. Ante la amenaza, la mujer lo denunció y la Policía lo detuvo, iniciando las investigaciones que derivaron en la condena.

El caso Morosini A inicios de setiembre Andrés Morosini Rechoppa entró a la casa de su expareja en Mercedes y se llevó a por la fuerza a sus hijos de dos y seis años. Para entonces, el hombre ya había sido denunciado por violencia de género y tenía prohibición de acercamiento a la mujer.

Morosini luego condujo su auto, un BYD rojo que fue intensamente buscado por la policía, hasta el departamento de Río Negro y se lanzó al arroyo Don Esteban con los niños dentro del vehículo. Después de dos días de búsqueda la Policía encontró el auto sumergido en el arroyo y los cuerpos sin vida de Morosini y sus dos hijos.