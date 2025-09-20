Dólar
ESPAÑA

¿A qué hora juega Real Madrid vs Espanyol hoy con Federico Valverde por LaLiga de España y dónde verlo?

Federico Valverde vuelve a jugar hoy con Real Madrid contra Espanyol por la cuarta fecha de LaLiga de España; mirá a qué hora y dónde se puede ver

20 de septiembre 2025 - 5:00hs
Federico Valverde en Real Madrid ante Espanyol

Federico Valverde en Real Madrid ante Espanyol

EFE

Federico Valverde volverá a jugar con Real Madrid tras haber disputado el debut en una nueva edición de la Champions League y haber conseguido la victoria trabajosa contra Olympique de Marsella por 2-1 el pasado martes en el Estadio Santiago Bernabéu.

El futbolista será titular en el equipo de Xabi Alonso.

¿Cuándo juega Real Madrid vs Espanyol con Federico Valverde por LaLiga de España?

Real Madrid enfrentará a Espanyol por una nueva fecha de LaLiga de España.

El partido entre ambos equipos se disputará este sábado 20 de setiembre en el Estadio Santiago Bernabéu.

¿A qué hora juega Real Madrid vs Espanyol con Federico Valverde por LaLiga de España y dónde verlo?

El encuentro se jugará a la hora 11.15.

El partido podrá verse en DSports y por streaming en DGO.

