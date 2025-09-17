Nacho Álvarez sorprendió con un nuevo proyecto "sin censura" donde prometió "seguir dando la batalla cultural": de qué se trata

Foto: Leonardo Carreño Foto: Leonardo Carreño Foto: Leonardo Carreño

Esta semana, el periodista Ignacio Álvarez sorprendió con una noticia: a la par de su trabajo como conductor de La Pecera, el programa que tiene cada mañana en Azul FM, inauguró un nuevo espacio laboral donde volcará informes, datos y contenido periodístico, según dijo, "sin censura".

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

El nuevo producto de Álvarez se trata de un canal de Youtube titulado nachoalvarez.net, en donde aseguró que ofrecerá información "sin restricciones ni censura" y con el que prometió "seguir dando la batalla cultural".

"Bienvenidos a esta primera incursión en internet, donde tengo la alegría de anunciarles que dentro de poco tiempo mis contenidos van a estar en un sitio web propio. Se trata de una red de servidores que garantiza llegar a ustedes sin censura, sin restricciones y sin intermediarios", dijo el periodista al comienzo del primer video, que fue grabado en un aeropuerto de Brasil mientras esperaba su vuelo.

En el primer contenido del canal, Álvarez se metió con el caso de Andrés Morosini, que se suicidó junto a sus dos hijos en un arroyo de Río Negro en un caso de violencia vicaria que conmocionó al país. Álvarez emitió un audio de Whatsapp que Morosini envió a su cuñada avisándole que iba a cometer el crimen.

Este miércoles, el periodista celebró nuevamente la aparición del canal en su cuenta de X, y dio las gracias a sus seguidores. "20 mil vistas y más de 1.200 suscriptores en tres días! Gracias por acompañar este primer paso dado el 11 de setiembre arriba de un avión, para despegar hacia un canal digital que permita seguir dando la batalla cultural en pos de la libertad y la democracia", escribió. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/igalvar71/status/1967683955877892288?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Etweet&partner=&hide_thread=false 20 mil vistas y más de 1.200 suscriptores en tres días! Gracias por acompañar este primer paso dado el 11 de setiembre arriba de un avión, para despegar hacia un canal digital que permita seguir dando la batalla cultural en pos de la libertad y la democracia.… pic.twitter.com/mRJ73MaOys — ignacio alvarez (@igalvar71) September 15, 2025