/ Cultura y Espectáculos / NUEVO PROYECTO

Nacho Álvarez sorprendió con un nuevo proyecto "sin censura" donde prometió "seguir dando la batalla cultural": de qué se trata

El periodista y conductor de La Pecera inauguró esta semana un nuevo espacio periodístico

17 de septiembre 2025 - 11:10hs
Foto: Leonardo Carreño
Foto: Leonardo Carreño
Entrevista Ignacio Álvarez
Foto: Leonardo Carreño
Entrevista Ignacio Álvarez
Foto: Leonardo Carreño

Esta semana, el periodista Ignacio Álvarez sorprendió con una noticia: a la par de su trabajo como conductor de La Pecera, el programa que tiene cada mañana en Azul FM, inauguró un nuevo espacio laboral donde volcará informes, datos y contenido periodístico, según dijo, "sin censura".

"Bienvenidos a esta primera incursión en internet, donde tengo la alegría de anunciarles que dentro de poco tiempo mis contenidos van a estar en un sitio web propio. Se trata de una red de servidores que garantiza llegar a ustedes sin censura, sin restricciones y sin intermediarios", dijo el periodista al comienzo del primer video, que fue grabado en un aeropuerto de Brasil mientras esperaba su vuelo.

Este miércoles, el periodista celebró nuevamente la aparición del canal en su cuenta de X, y dio las gracias a sus seguidores.

"20 mil vistas y más de 1.200 suscriptores en tres días! Gracias por acompañar este primer paso dado el 11 de setiembre arriba de un avión, para despegar hacia un canal digital que permita seguir dando la batalla cultural en pos de la libertad y la democracia", escribió.

Ignacio Álvarez Andrés Morosini batalla cultural Azul FM

