Cultura y Espectáculos / libro

"Porque (no) todo se sabe": el nuevo libro de Ignacio Álvarez ya está a la venta en librerías de todo el país

En este libro Álvarez ofrece una visión de su vida como periodista, enfrentando presiones, investigando abusos y denuncias de corrupción

9 de diciembre 2025 - 12:49hs
libronacho

Ignacio Álvarez, uno de los periodistas más reconocidos y polémicos de Uruguay, se adentra en su propia historia con Porque (no) todo se sabe, un libro que, por primera vez, abre la puerta de su intimidad profesional y personal. Allí, Álvarez comparte, sin filtros, lo que vivió detrás de cámaras, micrófonos y titulares a lo largo de tres décadas de carrera.

Según explica el grupo editorial Penguin Random House en su página web, el periodista narra sus encuentros con figuras clave de la política uruguaya, como Tabaré Vázquez, José Mujica, Yamandú Orsi y Luis Lacalle Pou a través de un relato que mezcla crónica, análisis y diario íntimo. También se sumerge en sus batallas mediáticas, las censuras, los juicios, y los momentos de tropiezos, éxitos y fracasos.

En este libro Álvarez ofrece una visión de su vida como periodista, enfrentando presiones, investigando abusos y denuncias de corrupción, y lidiando con el precio de decir lo que piensa.

Su relato, marcado por la adrenalina de las cámaras ocultas y sus viajes a zonas de conflicto, se convierte en una reflexión personal sobre la libertad de expresión, el poder de los medios, y los límites -a veces difusos- entre informar y exponerse.

