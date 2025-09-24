Dólar
JUEGOS DE AZAR

Sorteo del 5 de Oro: este miércoles se juegan casi 20 millones de pesos

Habitualmente los sorteos se realizan todos los miércoles y domingos desde las 22:00.

24 de septiembre 2025 - 8:05hs
Sorteo del 5 de Oro

Sorteo del 5 de Oro

Dirección Nacional de Loterías y Quinielas

Este miércoles 24 de setiembre se celebrará un nuevo sorteo del 5 de Oro con pozos acumulados de 18 millones de pesos, lo que se traduce en más de 450 mil dólares (U$S 451.808).

El Pozo de Oro sortea un total de 6.8 millones de pesos, mientras que el Pozo Revancha reparte más de 11.2 millones de pesos.

Habitualmente los sorteos se realizan todos los miércoles y domingos desde las 22:00.

¿Cómo se juega y cuánto cuesta apostar al 5 de Oro?

Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo.

Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.

También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $ 60 necesarios para apostar.

La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otras de las vías para participar del juego.

