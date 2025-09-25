Todo lo que tenés que saber sobre la Feria del Libro de Montevideo: horarios, lugar, visitas y más

Este jueves, Montevideo inaugura una nueva edición de la Feria Internacional del Libro , el evento literario organizado por la Cámara Uruguaya del Libro y foco principal del rubro en el país, que este año irá hasta el domingo 12 de octubre.

Esta será la edición número 47 desde su creación, e irá hasta el domingo 12 de octubre . Este año el país invitado será Italia y habrá varias actividades en su honor en la sede ya clásica de la explanada y el atrio de la Intendencia.

La Feria Internacional del Libro de Montevideo irá desde este jueves 25 de setiembre al domingo 12 de octubre en la explanada y el atrio de la Intendencia de Montevideo. Las distintas presentaciones se hacen en las salas Azul, Roja y Dorada, así como en el espacio Marosa.

VISITA Isabel Allende abrirá este jueves la Feria del Libro de Montevideo junto a Blanca Rodríguez en el Solís: lo que hay que saber sobre su presentación

FERIA DEL LIBRO DE MONTEVIDEO Las principales visitas de la Feria del Libro de Montevideo: de Isabel Allende y Rosa Montero, a Federico Falco y María Fernanda Ampuero pasarán por el evento en la IM

El horario de visita es de domingos a jueves de 12 a 21 horas, y viernes y sábados de 10 a 22 horas. La entrada es libre y gratuita.

Apertura

Una de las visitas más sonadas será la de Isabel Allende. La escritora chilena, una de las más leídas y vendidas del mundo, se presentará en Montevideo a diez años de su última visita, en un encuentro que tendrá lugar en el Teatro Solís y donde entablará una charla con la senadora y profesora de literatura Blanca Rodríguez a propósito de su obra y de su último título: Mi nombre es Emilia del Valle.

1642858408015.webp Isabel Allende. Foto de archivo 2017 Pierre-Philippe MARCOU / AFP

La cita será este jueves 25 de setiembre a las 19 horas, y oficiará de apertura para el evento que, durante el resto de las jornadas, se desarrollará como es usual cada año en la carpa instalada en la explanada de la Intendencia de Montevideo y en el atrio del Palacio Municipal.

Visitas ilustres

María Fernanda Ampuero: La escritora ecuatoriana es uno de los nombres que más rápido se consolidó en el esquema de la literatura hispanoamericana contemporánea. Su primer libro de ficción le bastó para transformarse en una referencia del horror latinoamericano —Pelea de gallos, publicado en 2018 por Páginas de espuma—, algo que reafirmó con su segunda antología, Sacrificios Humanos, que se editó en 2021. En 2024 lanzó el ensayo Visceral, también en Páginas de espuma como los dos títulos anteriores, que la volvió a reconectar con la no ficción, registro de sus primeras obras.

Federico Falco: Autor y traductor de origen cordobés, Falco viene construyendo una carrera a partir de historias contenidas, reflexivas y con aires melancólicos propios de una vida a contracorriente con la furia ciudadana que se traslada a sus textos. Para probarlo está su novela Cielos de Córdoba y también los cuentos de Un cementerio perfecto, 222 patitos y La hora de los monos, pero sobre todo la historia que lo impulsó a nivel internacional: Los llanos. Finalista del premio Herralde de Novela en 2020, este libro confirmó su tono como escritor y lo mostró en su mejor versión hasta el momento.

Rosa Montero: Firma destacada como columnista de El País de Madrid y autora de una obra profusa, la llegada de la española Rosa Montero es otra buena oportunidad para acceder a uno de los nombres grandes de la literatura española de hoy. Montero, de 74 años y que tiene títulos como Crónica del desamor e Historias de mujeres, publicó su última novela este mismo año a través del sello Seix Barral: Animales difíciles.

Cynthia Rimsky: Radicada en Argentina desde hace años, la obra de la chilena Cynthia Rimsky se ha ido armando a partir de una literatura usualmente asociada a la autoficción, al viaje, y buena parte de sus libros encadenan un sello que ya es identificable. Su última novela, Clara y confusa, ganó el premio Herralde el año pasado, en una edición que compartió el galardón con la escritora española Xita Rubert.

Luciano Lamberti: El terror latinoamericano vive, lucha y goza de excelente salud, y uno de los responsables directos de que eso sea así es Lamberti. Hace tiempo que el cordobés viene sumando títulos valiosos al canon de horror regional —El loro que podía adivinar el futuro, El asesino de chanchos, La maestra rural o La masacre de Kruger—, aunque fue el año pasado cuando se despachó con su mejor novela hasta el momento: Para hechizar a un cazador. Ganadora del Premio Clarín de Novela, es un relato impresionante que hunde su historia sórdida en el pasado reciente de la Argentina.

Más visitas: Por la feria también pasarán nombres que han sido parte del evento en otras oportunidades, como Ludovica Squirru, Claudia Piñeiro y Eduardo Sacheri, así como también otros nombres menos recurrentes, entre los que se encuentran Pablo Ramos, César Gonzáles, María Francisca Solar García, Amaury Colmenares, Joseph Zárate, Felipe Restrepo, Javier Serena, María Ángeles Pérez, Xavier Oquendo, Frances Siman, Mario Bojorquez y Mihaela Moscaliuc.

La guía Doble programa para la Feria del Libro 2025

Por Nicolás Tabárez

25/9

Entre la extensa lista de autores extranjeros que este año visitan la Feria (una lista que me animaría a decir que es de las más cargadas de los últimos tiempos), uno de los nombres más rutilantes es el de Isabel Allende. La autora chilena viene a presentar su novela más reciente, Mi nombre es Emilia del Valle, y lo hará en una conversación con la ahora senadora Blanca Rodríguez.

El evento será a las 19 horas en el Teatro Solís. La entrada para ver y escuchar a Allende es gratuita, pero los cupos son limitados y se necesita invitación para asistir. Para conseguirla, la persona interesada debe retirarla en Tickantel y en boletería del Teatro Solís. Se entregará una única entrada por persona. Y en caso de no conseguir entrada, la charla se va a retransmitir en vivo en la Sala Roja de la Intendencia.

26/9

Una aclaración sobre esta lista de actividades: va a incluir a mis compañeros —y ante todo, amigos— de El Observador que tendrán participación en distintos espacios de la Feria. El primero será nuestro poeta residente Mateo Piaggio, que le pondrá una pausa a su cobertura del gobierno departamental para presentar acompañado por Rossana Taddei y Nelson Caula el libro Nuevo sol partido, una recopilación de la obra del poeta Humberto Megget, del que Mateo escribió hace un tiempo, y que está siendo rescatado del olvido en los últimos tiempos.

Será a las 20 horas, en la Sala Marosa.

27/9

El país invitado de esta edición de la FIL es Italia, y entre los eventos vinculados a esa presencia está la presentación del libro Cuentos del espacio para hombres del mañana, de la escritora Francesca Cavallo.

La autora italiana tiene una historia bastante particular: trabajaba en la televisión de su país, pero abandonó ese mundo para dedicarse a su proyecto “cuentos para niñas rebeldes”, una iniciativa que se financió a través de un mecenazgo colectivo en internet y hoy es un proyecto mundial (con una rama uruguaya) dedicada a las generaciones más jóvenes y a la construcción de un mundo más paritario.

Su nuevo libro está enfocado sobre todo a los niños varones, señalando que “el mundo del futuro es de ellos y a través de aventuras especiales nos invita a soñar”. La actividad es a las 15 hora, en la Sala Roja

Ese mismo día y en ese mismo lugar, pero a las 19 horas, estará otra de las visitas ilustres de esta edición. La autora ecuatoriana María Fernanda Ampuero viene con su novedad, Visceral, de la que hablará con la periodista Azul Cordo.

29/9

A la misma hora (las 20) dos de los autores más reconocidos de las letras uruguayas tendrán eventos en torno a su obra. Por un lado, en la Sala Roja, habrá una mesa sobre la literatura de Mario Benedetti, 105 años después de su nacimiento, con el contexto de que su catálogo acaba de ser reeditado.

Mientras tanto, en la Sala Dorada, se presentará el libro más reciente de la premio Cervantes Cristina Peri Rossi, el libro de cuentos Extrañas parejas, que repasa en clave de ficción las historias de algunas relaciones célebres de actores, músicos y artistas de todas las épocas.

30/9

A medida que uno (montevideano) crece y empieza a cruzarse con personas de otros círculos y trasfondos, se va dando cuenta que criarse en el interior, por más que uno después termine en la capital, genera otro imaginario y da otras referencias.

Algo de eso estará en la mesa Paisajes que hablan: silencios y mitologías del interior, que tendrá como moderadora a Ana Inés Rodríguez, y en la que participarán el argentino Federico Falco, oriundo de la ciudad cordobesa de General Cabrera; y los uruguayos Eugenia Ladra (cuya novela Carnada, ambientada en un pueblo costero, te recomiendo con fervor), y mi compañero de banco en la redacción, Emanuel Bremermann, sanducero como el postre chajá, la Semana de la Cerveza y Milton Wynants. Será a las 19 horas en la Sala Roja.

3/10

El periodista y escritor Martín Otheguy ha desarrollado su carrera literaria sobre todo enfocándose en el público infantil y juvenil, pero ahora acaba de publicar su primera novela para adultos, y promete ser uno de los lanzamientos más interesantes del año. La presentación del libro en cuestión, que se llama Al final de todas las cosas, será en la Sala Dorada a las 21 horas, y tendrá al autor acompañado por Inés Nogueiras y Rodolfo Santullo.

5/10

En los últimos años se viene hablando de una explosión internacional de autoras mujeres, sobre todo jóvenes, cuyo impacto también se ha extendido a las letras uruguayas. Una mesa redonda de autoras locales intentará determinar si eso es tan así, o hay algo más atrás de ese fenómeno.

“¿Hay un nuevo boom de escritoras o simplemente siempre estuvieron aquí y el mundo no estaba preparado para ellas?” será la pregunta guía de esta conversación de la que formarán parte María Eugenia Trías, Mariana Olivera, Sofía Pinto Román, Magdalena Portillo y Agustina Esquiabo, moderada por la editora y escritora Camila Guillot. Sala Dorada, 18 horas.

9/10

Un poco más de amiguismo: el señor Bremermann, que tendrá una feria muy agitada, también estará presentando su primera novela en la feria, Los ahogados. Pero no lo hará solo: Andrés Olveira (al que hace un tiempo entrevisté por un proyecto bastante diferente, sobre el humor gráfico uruguayo) lo acompañará para hacer lo propio con su propio debut novelístico, Ilarié.

Para marcar en la agenda: Sala Marosa, 19 horas.

10/10

La editora de esta newsletter, Caro Delisa, publicó junto a Martín Tocar un excelente libro sobre el caso Penadés hace algunos meses. Los dos van a estar conversando sobre él junto a Lucía Fernández y Francisco Morales en una mesa redonda en la que discutirán algunos de los debates y puntos que surgen de uno de los casos judiciales más importantes del país de los últimos años.

La charla está programada para las 19 horas, en la Sala Dorada.

Si vas a esa actividad, podés quedarte en tu lugar una vez que termine, y enganchar con la presentación de la novela Rengo Yeta, del argentino César González, que estará charlando con la periodista y realizadora Soledad Castro Lazaroff a las 20 horas.

González nació en una villa del conurbano de Buenos Aires, y durante su adolescencia se dedicó al crimen: robó, rapiñó y secuestró. Seis balazos y una estadía en la cárcel de menores después, decidió dejar atrás la vida que llevaba y dedicarse al arte. Ahora convertido en escritor, cineasta y poeta, el argentino viene a Montevideo para presentar esta nueva novela, la segunda parte de su relato autobiográfico en el que cuenta su etapa carcelaria.

11/10

Ya se pueden escuchar los suspiros: Enzo Vogrincic estará en la Feria para presentar su libro La muerte del personaje, un trabajo de autoficción que hizo junto al también actor Felipe Ipar, en base a su experiencia trabajando en La sociedad de la nieve y su recorrido como intérprete.

Inés Guimaraens

Seguramente seguro de los eventos más convocantes de la feria, dada la popularidad de Vogrincic, al punto que está previsto que se realice en el espacio más grande del recinto: la Sala Azul. Será a las 19 horas.

Esa misma jornada, pero a las 20 horas y en la Sala Roja, el escritor argentino Luciano Lamberti presenta su novela Para hechizar un cazador, un libro genial que cruza terror con la herencia de la dictadura en el país vecino. Lo va a estar acompañando mi editor, Ema Bremermann (te dije que tenía una feria agitada).

El programa completo de la feria puede encontrarse en la web de la Cámara Uruguaya del Libro.