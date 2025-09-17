Dólar
/ Cultura y Espectáculos / LITERATURA

Enzo Vogrincic publica su primer libro y lo presenta en la Feria del Libro: todo los detalles de La muerte del personaje

Enzo Vogrincic presentará su primera autoficción en la Feria del Libro el próximo mes

17 de septiembre 2025 - 12:52hs
Enzo Vogrincic presentará su primer libro en la Feria del Libro de Montevideo

Enzo Vogrincic presentará su primer libro en la Feria del Libro de Montevideo

Foto: Inés Guimaraens

"Hacer un libro es algo que se empieza sin tener claro del todo qué es, o qué será. A lo mejor si uno fuese un escritor real ese aspecto sería muy distinto pero en mi caso, como casi todo lo que hago, nació desde el desconocimiento y con la intención de aprender a hacerlo. Se hizo", escribió este martes el actor uruguayo Enzo Vogrincic en su cuenta de Instagram, en lo que sería el anuncio de un nuevo proyecto artístico, su primer libro: La muerte del personaje.

Según explicó Vogrincic, el libro fue escrito junto al actor, director y autor uruguayo Felipe Ipar, quien llevó su relato a las páginas. "Pasó de horas y horas de conversación a papel concreto. Páginas y páginas impresas con todo eso que hablábamos y que ahora se podrá leer. Es inquietante", dijo el actor.

Vogrincic presentará el libro –editado por Grupo Planeta– el próximo 11 de octubre en la Feria Internacional del Libro, a las 19:00 en la Sala Azul de la Intendencia de Montevideo.

"Hacer un libro es también presentarlo, algo más que ignoraba y ahora se va haciendo parte. No tengo claro cómo presentar algo que no fue pensado para presentarse, a lo mejor también será impreciso, improvisado como una forma que disfruto de vivir la creación", expresó.

Un libro que se presenta en el cronograma de la feria como una autoficción en la que "la actuación se escribe y vive como forma de comprenderse". "Un libro hablado y escrito para llegar a la última hoja y poder pasar de página", expresó Vogrincic.

Enzo Vogrincic, de 32 años, construyó una carrera actoral en el circuito de teatro de Montevideo pero su gran paso de proyección internacional llegó con La Sociedad de la Nieve, la película dirigida por el español Juan Antonio Bayona sobre la Tragedia de los Andes en la que interpretó a Numa Turcatti.

El actor compartió en sus redes una fotografía de la tapa del libro –un campo escrito letra a letra– detrás de un modelo en miniatura del un avión de la Fuerza Aérea Uruguaya, como el que trasladaría a los 45 pasajeros uruguayos a Chile pero se estrelló dramáticamente en la Cordillera de los Andes en 1972.

Luego del estreno de la película, Vogrincic volvió al teatro. En 2024 fue invitado por la Comedia Nacional para interpretar a Chance Wayne en la adaptación de Dulce pájaro de juventud junto a Alejandra Wolff.

Entre sus proyectos, el actor confirmó que se encuentra involucrado en El abuso la miniserie dirigida por César Charlone sobre la fuga de la cárcel de Punta Carretas y el asesinato del agente estadounidense Dan Mitrione– en la que se pondrá en el papel de Eleuterio Fernández Huidobro.

Además, según le confirmó a El Observador, se encuentra preparando su interpretación de Alfredo Zitarrosa. "Lo que hay que hacer es todo el otro trabajo de Don Alfredo, que es muy complicado, que es el mundo de su voz, de su forma de cantar, desde dónde canta. Es muy complicado con él. Y yo canto, pero mal. Y hay que cantar bien. Hay que cantar muy bien. Pero trabajaré en ello", dijo en una entrevista con este medio.

