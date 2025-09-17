Jorge Drexler y Julieta Rada, los uruguayos nominados a los Latin Grammys que hoy anunciaron a sus nominados

Dos artistas uruguayos están entre los nominados a los premios Latin Grammy, que este miércoles anunciaron a sus candidatos para su edición 2025, que tendrá su ceremonia de entrega el próximo 13 de noviembre. Jorge Drexler y Julieta Rada son los representantes nacionales en la lista.

En el caso de Drexler, un abonado frecuente en las nominaciones de estos premios, y ganador de dieciséis de estos galardones a lo largo de su carrera (lo que lo hacen el uruguayo con más Grammy Latino ), sus nominaciones vienen por la canción Desastres fabulosos, interpretada junto al cantante argentino Mateo Sujatovich, más conocido por su nombre artístico Conociendo Rusia.

La canción fue lanzada como sencillo el pasado mayo, y está candidateada en una de las principales categorías de la ceremonia: Grabación del año. También es una de las nominadas a Mejor canción pop/rock (en esa categoría, además de Sujatovich y Drexler está nominado su hijo, Pablo, también músico), y el productor responsable de la canción, el argentino Nico Cotton, está nominado como Productor del año.

Por su parte, Julieta Rada está nominada por su álbum más reciente, Candombe, en el que versionó distintos clásicos de ese género uruguayo, adaptándolos a un sonido y una sensibilidad pop más contemporánea. En el disco Rada interpreta canciones como Adiós a la rama (tema de su padre, Rubén), El tambor de Jaime Roos, y Botija de mi país, entre otros.

Rada es una de las cinco nominadas en la categoría Mejor álbum de folklore. La cantante ya había estado nominada en estos premios en 2015, cuando fue una de las aspirantes a Mejor artista nuevo.