Las impresionantes casas de Robert Redford por dentro: un resort de esquí, un rancho en Utah y una mansión en California

Este martes murió uno de los actores más icónicos de la historia de Hollywood: Robert Redford . En 89 años, el actor y director estadounidense se convirtió en uno de los rostros legendarios del cine norteamericano, ganó un Oscar como director de la película Gente como uno, fundó del festival de cine independiente de Sundance y se posiciono como un activista político.

Redford había expresado en diferentes entrevistas que desde su infancia soñaba con vivir en una casa de montaña. Y allí murió, en su casa de Utah, acompañado por sus seres queridos. Pero su sueño fue cumplido con creces: durante su vida tuvo una serie de mansiones que incluye un resort de montaña.

Hace más de 50 años, Redford construyó en un valle de Utah un resort de esquí: Sundance Mountain Resort . Un complejo construido de manera que se integrara al entorno natural, de acuerdo a la preocupación medioambiental del actor.

Hoy en día el centro cuenta con cabañas, restaurantes y es el polo cultural desde donde nació el festival de Sundance en 1978 (un nombre inspirado en uno de sus personajes más emblemáticos, Sundance Kid, de Butch Cassidy).

En la década de 1990 Redford adquirió un rancho que también bautizó en consonancia con su filmografía: The Horse Whisperer Ranch. Un campo en con vista hacia el monte Timpanogos que inspiró parte de su filmografía, donde tenía equinos, caballerizas y una vivienda sostenible con el medioambiente, de acuerdo a las causas que defendió hasta el final de su vida.

Una propiedad que vendió a 4,9 millones de dólares en 2021, tras la muerte de su hijo James. "Durante los últimos 25 años, mi familia y yo hemos amado y abrazado este rancho”, explicó Redford en el comunicado en el que anunciaba la venta.

Redford y su esposa Sibyl Szaggars también tuvieron una casa en el Valle de Napa, una espectacular mansión de más de cinco mil metros cuadrados, con tres cuartos, dos baños, sauna, gimnasio, una biblioteca, sala de estar, comedor, cocina y dos garajes. Rodeada de un enorme jardín y una piscina.

La pareja compró la casa en 2004 y desde entonces aprovecharon su "soledad" y “proximidad a todo lo que tiene para ofrecer el Valle de Napa”, según dijeron al Wall Street Journal en su momento. La mansión estuvo en la familia durante 14 años, hasta que en 2019 decidieron venderla por 7,5 millones de dólares.

Entonces, la familia contó que se mudaría al área de la Bahía San Francisco, donde compraron una mansión de 263 metros cuadrados rodeada de jardines que había sido construida en la década de 1960.

Redford y Szaggars, la adquirieron en 2020 por US$3,1 millones y le incluyeron una serie de modificaciones. La casa, ubicada en la península de Tiburón, es una cabaña rústica con cuatro dormitorios y tres baños, un garage para dos autos y una cocina equipara para uso de chef. Con amplios ventanales, tragaluces y techos altos, la casa destaca por su elegancia y buen gusto.

El actor llegó a vender la mansión en 2025 por 4,65 millones de dólares, solo tres semanas después de ponerla en el mercado.