La periodista de El Observador Carolina Delisa, finalista del Bartolomé Hidalgo por su investigación sobe el caso Penadés

Con cada inauguración de la Feria Internacional del Libro de Montevideo se anuncian, también, los finalistas al premio Bartolomé Hidalgo, y este jueves la apertura de la edición número 47 del evento no fue una excepción. En ese marco, entre los distintos finalistas de las categorías que integran el premio que entrega la Cámara Uruguaya del Libro se encuentra la periodista de El Observador Carolina Delisa, que está ternada en la categoría Crónica e investigación periodística.

Delisa es finalista junto al periodista Martín Tocar —actualmente en El País, con pasado en El Observador— por el trabajo que hicieron en la investigación sobre el exdirigente blanco Gustavo Penadés, que resultó en el libro Gustavo Penadés. Dos caras de un hombre con poder, publicado en abril de este año bajo el sello Sudamericana.

En la categoría también están ternados Desobedientes y recuperados, de Daniel Gatti (Fin de Siglo) y Mil quinientos días en la cárcel por error, de Mauricio Sabaj (Planeta).

Por otro lado, la categoría narrativa, una de las que suele suscitar mayor atención, quedó compuesta por los libros Allanamientos, de Sebastián Mederos (Pez en el hielo), Espinos blancos, fiestas privadas, de Mercedes Estramil (Hum) y Sobre esta tierra, de Lalo Barrubia (Criatura) Todos los finalistas del Bartolomé Hidalgo Relato Gráfico Cordón Soho de Natalia Mardero, Lucía Álvarez. Estuario Editora.

de Natalia Mardero, Lucía Álvarez. Estuario Editora. Fathers of La Patria de Gabriel Cardozo.

de Gabriel Cardozo. Caos Subacuático de Guillermo Giansanti y Virginia Mórtola. El Ministerio Ediciones. Jurado: Ignacio Alcuri, María Algorta y Matías Bergara Poesía Soma de Manuel Barrios. Milena París.

de Manuel Barrios. Milena París. El cuaderno de Clotilde Rospide. Del modernismo al barroco de Roberto Echavarren. Pez en el Hielo.

de Roberto Echavarren. Pez en el Hielo. Un mar en madrugada / A Sea at Dawn de Silvia Guerra. Yaugurú. Jurado: Hugo Achugar, Luis Bravo y Regina Ramos, Historia Ganar la guerra. Cultura, sociedad y política en el Uruguay autoritario (1967-1973) de Magdalena Broquetas. Ediciones de la Banda Oriental.

de Magdalena Broquetas. Ediciones de la Banda Oriental. Cárcel y reformatorio. La construcción de un sistema penitenciario moderno en Uruguay de Daniel Fessler. Fundación de Cultura Universitaria.

de Daniel Fessler. Fundación de Cultura Universitaria. La fabrique del Mayo francés 1968-1974: La construcción de un evento internacional en Uruguay de Camille Gapenne. Crítica. Jurado: Virginia Martínez; Ana Ribeiro e Isabel Wschebor Crónica e investigación periodística Gustavo Penadés: dos caras de un hombre con poder de Carolina Delisa y Martín Tocar . Sudamericana.

de Carolina Delisa y Martín Tocar . Sudamericana. Desobedientes y recuperados de Daniel Gatti. Fin de Siglo.

de Daniel Gatti. Fin de Siglo. Mil quinientos días en la cárcel por error de Mauricio Sabaj. Planeta Jurado: Guillermo Draper, Natalia Uval y Jorge Balmelli Divulgación académica Austeridad y Barbarie de Mauricio Lima. Estuario Editora

de Mauricio Lima. Estuario Editora Cerritos de Indios. Arqueología e Historia de un pueblo originario de Uruguay de José López Mazz. Ediciones de la Banda Oriental.

de José López Mazz. Ediciones de la Banda Oriental. Conservas II d e Mauricio Pizard y Joaquín Pastorino. Grijalbo Jurado: Germán Deagosto, María Inés Fariello y Daniela Hirschfeld Testimonio, memorias y biografías Todos detrás de Momo de Gustavo Espinosa. Estuario Editora.

de Gustavo Espinosa. Estuario Editora. After Ballet de Rosina Gil. Reservoir Books.

de Rosina Gil. Reservoir Books. Magic Time de Ana Tipa. Estuario Editora. Jurado: Diana Cariboni, Lucas Silva y Carlos Tapia. Narrativa Espinos blancos, fiestas privadas de Mercedes Estramil. Casa editorial Hum.

de Mercedes Estramil. Casa editorial Hum. Allanamientos de Sebastián Mederos. Pez en el Hielo.

de Sebastián Mederos. Pez en el Hielo. Sobre esta tierra de Lalo Barrubia. Criatura Editora. Jurado: Pía Supervielle, Soledad Platero y Virginia Mórtola