IMM autorizó la ampliación del shopping Tres Cruces: implica una inversión de casi US$ 16 millones y la llegada de varias marcas

La semana pasada, la Intendencia de Montevideo autorizó las obras de ampliación del shopping Tres Cruces , que implican una inversión privada de casi US$ 16 millones.

La resolución de la intendencia, del jueves 18 de setiembre, aprueba el inicio anticipado de obras bajo ciertas condiciones. Por un lado, la empresa deberá presentar, en un plazo de 180 días, el permiso de construcción .

Por otra parte, las obras no podrán generar "externalidades en la vía pública y el tránsito vehicular con tareas vinculadas a la etapa de obra, debiendo quedar contenida dentro del predio, toda maniobra, espera, carga y descarga de materiales", entre otros requisitos detallados por la resolución.

El predio, que da hacia Bulevar Artigas, pertenece al Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Sin embargo, bajo concesión, lo utiliza Gralado SA, como centro comercial y como terminal de transporte colectivo.

Los cambios que se acercan

Según un comunicado de la empresa, habrá dos grandes cambios.

Por un lado, habrá una ampliación de 1.000 m2 en dos pisos con acceso por la calle Dr. Salvador Ferrer Serra donde "se instalará la marca de moda internacional Kiabi".

Por otra parte, se van a construir casi 3.000 m2 en cuatro pisos sobre la calle Goes. Esto se debe a la llega de la tienda de deportes Decathlon, de un gimnasio Smart Fit y de una tienda JYSK, que es una marca danesa de muebles y artículos del hogar.

La inversión de casi US$16 millones se separa entre unos US$ 11,3 millones respecto a obras de estructura del shopping y unos US$ 4,4 millones de inversión de marcas en decoración y equipamiento.

De acuerdo a la información de Tres Cruces, las obras llevarán entre 11 y 12 meses y estarán a cargo de la constructora MTA.

Los trabajos implicarán la participación de alrededor de 100 operarios en "distintas etapas".

Luego, una vez finalizada la obra, la empresa prevé que se generen "algo más de 100 nuevos puestos de trabajo directos, contribuyendo al dinamismo del mercado laboral y al desarrollo económico del país".

Finalmente, con el objetivo de autoabastecerse de energía renovable y "reducir su huella de carbono", Tres Cruces también está avanzando en construir una planta fotovoltaica de 1,4 MW que cuente con 2.415 paneles solares en una superficie de 6.244 m2.

Esta ampliación del shopping Tres Cruces se da en el marco de un reciente "boom" de centros comerciales, con el Punta Carretas en plena remodelación, el Montevideo también preparando cambios y un nuevo shopping en la zona de Sayago.