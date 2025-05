En el fin de una semana "hostil" en la Junta Departamental, oposición y oficialismo cruzan acusaciones por la aprobación del shopping en Sayago

Después de una semana "bastante hostil" en la Junta Departamental –como la describió su actual presidente, el edil Claudio Visillac–, los legisladores departamentales volvieron a tener un encontronazo. Esta vez no fue el llamado a sala al alcalde del Municipio E, Pedro Sehabiague, o al intendente Mauricio Zunino (en ambos casos por horas extras), sino la aprobación del proyecto de un shopping en Sayago .

Es cierto que el texto no fue tratado en la comisión, pero porque no hubo quórum para sesionar las dos veces que se intentó. Los ediles blancos no fueron, aunque sí hubo representantes de la bancada colorada.