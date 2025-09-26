Masajistas, agua helada y luz roja: Washington Aguerre mostró su rutina de recuperación tras volver a atajar; mirá los videos

El golero uruguayo Washington Aguerre , ex Peñarol y actualmente en Deportivo Independiente de Medellín (DIM) de Colombia, mostró su rutina de recuperación para volver a las canchas luego de su lesión.

El arquero asistió a una clínica de recuperación de Medellín en la que le aplicaron varias técnicas para su puesta a punto.

Según dejó ver en sus redes sociales, Aguerre fue atendido por dos masajistas en sus gemelos .

Además, el arquero también hizo “cold plunge”, sumergirse en agua helada, una práctica respaldada por la ciencia que activa el sistema nervioso, mejora la circulación y acelera la recuperación muscular, según la clínica en la que se atendió, que detalló que de esa forma el cuerpo entra en un estado de vasoconstricción, reduciendo la inflamación y estimulando la producción de noradrenalina, lo que mejora el enfoque, reduce el estrés y fortalece el sistema inmune.

El golero también hizo una sesión en una sala con luz roja, que estimula la regeneración celular y reduce la inflamación desde la raíz, mejora la circulación.

Esa terapia acelera procesos de reparación muscular y disminuye el dolor y el estrés oxidativo.

Washington Aguerre volvió a atajar

Luego de una larga lesión, Washington Aguerre volvió a atajar este miércoles en el marco de la Copa Dimayor de Colombia, por el partido de ida del DIM ante Independiente Santa Fe.

Su equipo perdió 2-1 de local y buscará ganar la serie en la revancha.

El último partido del uruguayo había sido el 28 de julio por la Finalización de la liga colombiana.

Aguerre sufrió una dura lesión en el hombro que lo dejó casi dos meses sin jugar.