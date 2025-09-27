Dólar
/ Nacional / TIEMPO

Inumet emitió una alerta amarilla por persistencia de lluvias: mirá las localidades afectadas

En las zonas afectadas "se podrán registrar tormentas aisladas acompañadas de ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos fuertes".

27 de septiembre 2025 - 11:15hs
20250408 Lluvia, frio, paraguas, mal tiempo, estado del tiempo.
Foto: Inés Guimaraens

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió una alerta amarilla por persistencia de lluvias que afecta el área metropolitana y otros departamentos desde la mañana de este sábado.

Según el organismo, "un frente frío afecta el país, generando precipitaciones, algunas puntualmente abundantes en cortos períodos".

En las zonas afectadas "se podrán registrar tormentas aisladas acompañadas de ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos fuertes".

La alerta se emitió originalmente durante la madrugada por tormentas puntualmente fuertes y se actualizará a las 12:30 o "ante cambios significativos".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Inumet_/status/1971931197178605914&partner=&hide_thread=false

Principales localidades afectadas por la alerta amarilla de Inumet

Canelones: todo el departamento.

Durazno: Carlos Reyles, Carmen, Durazno, Feliciano, Ombúes de Oribe, Pueblo de Álvarez, Rossell y Rius, Santa Bernardina y Sarandí del Yí.

Flores: Cerro Colorado y Juan José Castro.

Florida: 25 de Agosto, 25 de Mayo, Alejandro Gallinal, Capilla del Sauce, Cardal, Casupa, Chamizo, Florida, Fray Marcos, Goñi, Independencia, La Cruz, Mendoza, Mendoza Chico, Reboledo, San Gabriel y Sarandí Grande.

Lavalleja: Blanes Viale, Estación Solís, Gaetán, Illescas, La Coronilla, Minas, Polanco Sur, San Francisco de las Sierras, Solís de Mataojo y Villa del Rosario.

Maldonado: Bella Vista, Cerro Pelado, Cerros Azules, El Edén, Gerona, Gregorio Aznárez, La Capuera, Las Flores, Nueva Carrara, Ocean Park, Pan de Azúcar, Piriápolis, Playa Grande, Playa Hermosa, Playa Verde, Pueblo Solís, Punta Ballena, Punta Colorada, Punta Negra y Sauce de Portezuelo.

Montevideo: todo el departamento.

San José: Capurro, Ciudad del Plata, Libertad, Puntas de Valdez, Rodríguez y San José de Mayo.

