Dólar
Compra 38,80 Venta 41,30

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
15°C
lluvia ligera
Domingo:
Mín  12°
Máx  16°

Siguenos en:

/ Nacional / CLIMA

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este sábado 27 de setiembre

En Montevideo y Área Metropolitana la temperatura mínima será de 13 °C y la máxima rondará los 18 °C

27 de septiembre 2025 - 10:51hs
Archivo

Archivo

Leonardo Carreño

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió su pronóstico para este sábado 27 de setiembre, en el que se espera un día nuboso y ventoso, con tormentas en distintos puntos del Uruguay.

Desde las 08:30 rige una alerta meteorológica de color amarillo por "persistencia de lluvias abundantes", para el área metropolitana y otros departamentos.

Montevideo y Área Metropolitana:

En la capital y alrededores estará nuboso, ventoso y cubierto, con precipitaciones y probables tormentas, tanto en la mañana como en la tarde noche. Las temperaturas irán desde los 13 °C a los 18 °C. Se esperan rachas de vientos de hasta 60 kilómetros por hora.

Más noticias
inumet anuncio un dia del fin de semana con lluvias y probables tormentas en todo el pais: mira cuando
PRONÓSTICO

Inumet anunció un día del fin de semana con "lluvias y probables tormentas en todo el país": mirá cuándo

Se espera para este lunes un día principalmente soleado y con temperaturas agradables
CLIMA

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este viernes 26 de setiembre

Este:

Para la región este del país, se espera un día nuboso, cubierto y ventoso, con precipitaciones y probables tormentas. Este pronóstico se espera tanto para la mañana como para la tarde noche. Las temperaturas irán desde los 12 °C a los 19 °C. Se esperan rachas de vientos de hasta 60 kilómetros por hora y ocasionalmente superiores en zonas costeras.

Suroeste:

Sobre la mañana se espera un cielo cubierto y ventoso, con precipitaciones y tormentas aisladas. Para la tarde noche pronostican mejoras, con precipitaciones aisladas y baja probabilidad de tormentas. Las temperaturas irán desde los 12 °C a los 20 °C, con rachas de hasta 60 kilómetros por hora y ocasionalmente superiores en zonas costeras.

Centro sur:

Para el centro sur, se espera una jornada nubosa, cubierta y ventosa, con precipitaciones y tormentas. Este pronóstico se espera tanto para la mañana como para la tarde noche, con rachas de vientos de hasta 60 kilómetros por hora. Las temperaturas irán desde los 13 °C a los 19 °C.

Norte:

En el norte de Uruguay, se espera una mañana nubosa, cubierta y ventosa, con precipitaciones y tormentas. El organismo pronosticó mejoras sobre la tarde noche.

Las temperaturas irán desde los 12 °C a los 20 °C, con rachas de hasta 60 kilómetros por hora.

Temas:

Inumet Montevideo Uruguay

Seguí leyendo

Las más leídas

El Pelón mientras era trasladado al juzgado
VIOLENCIA

Imputaron a "El Pelón" por cuatro homicidios: dijo que no se arrepiente "de nada" y que fue a Florida "a pasear"

El edificio que un ingeniero italiano diseñó como sede social de las altas clases montevideanas y que tiene en cada piso un estilo arquitectónico diferente
ARQUITECTURA

El edificio que un ingeniero italiano diseñó como sede social de las altas clases montevideanas y que tiene en cada piso un estilo arquitectónico diferente

Julio Ríos en Las voces del fútbol
RADIO

Ignacio Ruglio se enojó con Julio Ríos y ahora no hablará más con El Espectador: el mensaje del periodista y por qué se ofreció a sacar su programa del aire

Elefante marino en San Francisco
MALDONADO

La especie de foca "más grande del mundo" llegó a las costas de Maldonado: cómo es el animal que pesa cuatro toneladas

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos