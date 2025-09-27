Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este sábado 27 de setiembre

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió su pronóstico para este sábado 27 de setiembre, en el que se espera un día nuboso y ventoso, con tormentas en distintos puntos del Uruguay.
Desde las 08:30 rige una alerta meteorológica de color amarillo por "persistencia de lluvias abundantes", para el área metropolitana y otros departamentos.
Montevideo y Área Metropolitana:
En la capital y alrededores estará nuboso, ventoso y cubierto, con precipitaciones y probables tormentas, tanto en la mañana como en la tarde noche. Las temperaturas irán desde los 13 °C a los 18 °C. Se esperan rachas de vientos de hasta 60 kilómetros por hora.
Este:
Para la región este del país, se espera un día nuboso, cubierto y ventoso, con precipitaciones y probables tormentas. Este pronóstico se espera tanto para la mañana como para la tarde noche. Las temperaturas irán desde los 12 °C a los 19 °C. Se esperan rachas de vientos de hasta 60 kilómetros por hora y ocasionalmente superiores en zonas costeras.
Suroeste:
Sobre la mañana se espera un cielo cubierto y ventoso, con precipitaciones y tormentas aisladas. Para la tarde noche pronostican mejoras, con precipitaciones aisladas y baja probabilidad de tormentas. Las temperaturas irán desde los 12 °C a los 20 °C, con rachas de hasta 60 kilómetros por hora y ocasionalmente superiores en zonas costeras.
Centro sur:
Para el centro sur, se espera una jornada nubosa, cubierta y ventosa, con precipitaciones y tormentas. Este pronóstico se espera tanto para la mañana como para la tarde noche, con rachas de vientos de hasta 60 kilómetros por hora. Las temperaturas irán desde los 13 °C a los 19 °C.
Norte:
En el norte de Uruguay, se espera una mañana nubosa, cubierta y ventosa, con precipitaciones y tormentas. El organismo pronosticó mejoras sobre la tarde noche.
Las temperaturas irán desde los 12 °C a los 20 °C, con rachas de hasta 60 kilómetros por hora.