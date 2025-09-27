Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este sábado 27 de setiembre

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) emitió su pronóstico para este sábado 27 de setiembre , en el que se espera un día nuboso y ventoso, con tormentas en distintos puntos del Uruguay .

Desde las 08:30 rige una alerta meteorológica de color amarillo por "persistencia de lluvias abundantes ", para el área metropolitana y otros departamentos.

En la capital y alrededores estará nuboso, ventoso y cubierto, con precipitaciones y probables tormentas , tanto en la mañana como en la tarde noche. Las temperaturas irán desde los 13 °C a los 18 °C . Se esperan rachas de vientos de hasta 60 kilómetros por hora .

Para la región este del país, se espera un día nuboso, cubierto y ventoso, con precipitaciones y probables tormentas . Este pronóstico se espera tanto para la mañana como para la tarde noche. Las temperaturas irán desde los 12 °C a los 19 °C . Se esperan rachas de vientos de hasta 60 kilómetros por hora y ocasionalmente superiores en zonas costeras.

Suroeste:

Sobre la mañana se espera un cielo cubierto y ventoso, con precipitaciones y tormentas aisladas. Para la tarde noche pronostican mejoras, con precipitaciones aisladas y baja probabilidad de tormentas. Las temperaturas irán desde los 12 °C a los 20 °C, con rachas de hasta 60 kilómetros por hora y ocasionalmente superiores en zonas costeras.

Centro sur:

Para el centro sur, se espera una jornada nubosa, cubierta y ventosa, con precipitaciones y tormentas. Este pronóstico se espera tanto para la mañana como para la tarde noche, con rachas de vientos de hasta 60 kilómetros por hora. Las temperaturas irán desde los 13 °C a los 19 °C.

Norte:

En el norte de Uruguay, se espera una mañana nubosa, cubierta y ventosa, con precipitaciones y tormentas. El organismo pronosticó mejoras sobre la tarde noche.

Las temperaturas irán desde los 12 °C a los 20 °C, con rachas de hasta 60 kilómetros por hora.