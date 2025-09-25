Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este jueves 25 de setiembre

Foto: Leonardo Carreño

Según el pronóstico del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), el jueves 25 de setiembre se caracterizará por un cielo claro y algo nuboso en todo el territorio nacional, con algunas variaciones en la intensidad del viento y temperaturas frescas, especialmente por la mañana.

Montevideo y Área Metropolitana La jornada comenzará con temperaturas bajas, alcanzando solo 3°C a primeras horas del día, con 18°C como tope. La mínima se mantendrá fría durante la mañana, con cielos mayormente despejados y algunas nubes dispersas. Se prevén heladas agrometeorológicas en la región. Los vientos soplarán desde el este al noreste a 10-30 km/h, con ráfagas de hasta 40 km/h. Durante la tarde y noche, el cielo se mantendrá claro y algo nuboso, con vientos de entre 20 y 40 km/h, y ráfagas que podrían llegar a los 50 km/h.

Este En la zona este, las temperaturas comenzarán con mínimas de -2°C, con cielo despejado y algunas nubes en la mañana. Al igual que en el resto del país, se prevén heladas, y bancos de niebla podrían formarse en las primeras horas del día. El viento será moderado, del sector sureste y noreste, con ráfagas de hasta 50 km/h por la tarde. El cielo continuará con nubes dispersas por la tarde y noche.

Oeste Para el oeste, el jueves se presentará con temperaturas mínimas de 1°C y máximas que podrían alcanzar los 20°C en la tarde. En las primeras horas del día, se espera cielo claro y algo nuboso, con heladas moderadas. Los vientos del este al noreste soplarán entre 10 y 30 km/h, con ráfagas de hasta 40 km/h. La tarde se mantendrá con cielos algo nubosos, con vientos más intensos de hasta 50 km/h en el noreste.

Norte En el norte del país, el clima será similar al del resto de Uruguay, con una mínima de 6°C por la mañana y una máxima de 22°C. El cielo se mantendrá claro y algo nuboso, con vientos moderados del este al noreste, con ráfagas de hasta 50 km/h. Por la tarde, el clima se mantendrá estable con cielos despejados y vientos de entre 20 y 40 km/h.