El jugador de Peñarol, Javier Méndez, sorprendió al ir a un partido de Juanicó vs Cerrillos; mirá las fotos que se sacó con los hinchas

El zaguero y referente de Peñarol , Javier Méndez , sorprendió el pasado domingo a quienes fueron a ver el partido Juanicó vs Cerrillos en el estadio Gloria de un Pueblo, por la sexta fecha del Apertura de Canelones.

En su día libre luego de la victoria del sábado ante Cerro Largo FC, el futbolista aprontó el mate, con el escudo carbonero, y se fue a ver el partido que tuvo victoria de los locales por 1-0.

Según supo Referí, el defensa es amigo de uno de los futbolistas de Juanicó, Christian Zabaleta, y aprovechó la tarde del domingo para ir al renovado estadio de Juanicó y ver el partido.

Javier Méndez en Juanicó vs Cerrillos Javier Méndez en Juanicó vs Cerrillos

Al ser identificado por hinchas de Peñarol, Méndez tuvo varias solicitudes de fotos y autógrafos, a las que accedió con una sonrisa, tanto de niños y jóvenes, como de directivos locales que simpatizan por los aurinegros.

Juanicó vs la selección uruguaya de creadores de contenido

Juanicó tendrá un evento especial el próximo sábado 4 de octubre a las 19:00 en su estadio cuando reciba a la selección uruguaya de creadores de contenido

“El estadio Gloria de un Pueblo será escenario de algo más que un partido de fútbol. Por primera vez, la Selección Uruguaya de Creadores de Contenido –con nombres como Javo Machado, Guille Fútbol y Shulay Cabrera– sale de Montevideo y elige Juanicó para su estreno en el interior”, informó el equipo de Canelones.

Estadio Gloria de un Pueblo Estadio Gloria de un Pueblo @Uruguay

“Pero esta no es solo una fecha en el calendario. Es una oportunidad para acercar el fútbol del interior a nuevas audiencias, para mostrar que detrás de cada camiseta hay gente que trabaja, sueña y construye comunidad. Juanicó presentará un equipo muy especial, un combinado de glorias rojnegras y de personas que hoy sostienen al club en distintas áreas. Desde quienes cuidan el césped hasta los que empujan proyectos para que el estadio y el club sigan creciendo: todos representados en la cancha”, indicaron desde el club.

Estadio Gloria de un Pueblo de Juanicó Estadio Gloria de un Pueblo de Juanicó Christian Delascio / CA Juanicó

El partido será con entrada libre. “Será una noche para celebrar el fútbol como motor de identidad. Para reír, aplaudir, disfrutar del contenido en vivo, ver en acción a los creadores de contenido más populares del país y compartir en familia en el estadio. La invitación está abierta para toda la comunidad y alrededores”, indicaron desde Juanicó.