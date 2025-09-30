Así quedó el patio de la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, después del atentado contra su casa

Dos impactos de bala en una ventana de la casa de Mónica Ferrero

El fondo de la casa de la fiscal de Corte, Mónica Ferrero , en el barrio Brazo Oriental (en el límite con Jacinto Vera), sufrió daños en las ventanas y en una puerta , según se ve en las imágenes del atentado divulgadas este martes por Telenoche.

Las fotografías muestran dos impactos de bala en una ventana que da al fondo de la casa de la fiscal, además de otro impacto en otra abertura.

También se aprecia el impacto en el suelo de la granada que lanzaron los delincuentes desde los techos hacia el patio.

piso ferrero

casa ferrero Foto: Telenoche/Canal 4

En la madrugada del domingo, sobre las 05:00, dos delincuentes llegaron al lugar donde vive Ferrero, treparon los techos de las casas linderas y desde allí dispararon hacia la casa, además de lanzar una granada que impactó en el patio.

Los delincuentes llegaron en una camioneta blanca que luego apareció quemada cerca del Arroyo Miguelete, próximo al Cementerio del Norte, pero también en un Volkswagen Bora negro.

Por ahora, el único imputado por este caso es una persona que viajaba en el auto negro y que fue detenida en el barrio Marconi. La Justicia le imputó un delito de asociación para delinquir, atentado agravado, estrago y receptación.

Si bien no es la persona que cometió el ataque, la Justicia entendió que brindó asistencia logística para llevarlo adelante.