Dólar
Compra 38,65 Venta 41,05

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
16°C
cielo claro
Jueves:
Mín  12°
Máx  19°

Siguenos en:

/ Nacional / IMÁGENES

Así quedó el patio de la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, después del atentado contra su casa

Por el momento hay una persona que fue imputada por el atentado, aunque no se trata del autor material del ataque

30 de septiembre 2025 - 19:27hs
Dos impactos de bala en una ventana de la casa de Mónica Ferrero

Dos impactos de bala en una ventana de la casa de Mónica Ferrero

Foto: Telenoche (Canal 4)

El fondo de la casa de la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, en el barrio Brazo Oriental (en el límite con Jacinto Vera), sufrió daños en las ventanas y en una puerta, según se ve en las imágenes del atentado divulgadas este martes por Telenoche.

Atentado Mónica Ferrero

Las fotografías muestran dos impactos de bala en una ventana que da al fondo de la casa de la fiscal, además de otro impacto en otra abertura.

Más noticias
El presidente Yamandú Orsi
GOBIERNO

Orsi sobre el atentado a Ferrero y el avance del crimen organizado: "Hay momentos que sentís que los corrés de atrás"

Nicolás Martinelli, exministro del Interior
AMENAZAS

Tras atentado a Mónica Ferrero le devolvieron la custodia a Nicolás Martinelli: había sido amenazado en 2024 y también apuntan contra Fernández Albín

También se aprecia el impacto en el suelo de la granada que lanzaron los delincuentes desde los techos hacia el patio.

piso ferrero
casa ferrero

En la madrugada del domingo, sobre las 05:00, dos delincuentes llegaron al lugar donde vive Ferrero, treparon los techos de las casas linderas y desde allí dispararon hacia la casa, además de lanzar una granada que impactó en el patio.

Los delincuentes llegaron en una camioneta blanca que luego apareció quemada cerca del Arroyo Miguelete, próximo al Cementerio del Norte, pero también en un Volkswagen Bora negro.

Por ahora, el único imputado por este caso es una persona que viajaba en el auto negro y que fue detenida en el barrio Marconi. La Justicia le imputó un delito de asociación para delinquir, atentado agravado, estrago y receptación.

Si bien no es la persona que cometió el ataque, la Justicia entendió que brindó asistencia logística para llevarlo adelante.

Temas:

mónica ferrero atentado

Seguí leyendo

Las más leídas

Factura de UTE.
BENEFICIO

UTE y BPS otorgarán descuento de hasta 40% en tarifa eléctrica a jubilados y pensionistas de menores ingresos: quiénes pueden acceder

Banco Central.
SISTEMA FINANCIERO

BCU ordenó a empresa financiera suspender retenciones sobre salarios y pasividades

Encontraron una araña del banano, una de las especies más venenosas del mundo, en un supermercado uruguayo
PRECAUCIÓN

Encontraron una araña del banano, una de las especies más venenosas del mundo, en un supermercado uruguayo

Ciberataque a ANEP: filtran información de miles de docentes, estudiantes y funcionarios
INVESTIGACIÓN

Ciberataque a ANEP: filtran información de miles de docentes, estudiantes y funcionarios

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos