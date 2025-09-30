Dólar
Compra 38,65 Venta 41,05

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
16°C
cielo claro
Jueves:
Mín  12°
Máx  19°

Siguenos en:

/ Economía y Empresas / PRESUPUESTO NACIONAL

Oddone aseguró que cambios en Impuesto Mínimo Global para contemplar zonas francas "no tienen ningún impacto" en la recaudación

Con la versión local del impuesto promovido por la OCDE el gobierno de Yamandú Orsi prevé recaudar unos US$ 350 millones por año

30 de septiembre 2025 - 21:00hs
El subsecretario Martín Vallcorba y el ministro de Economía, Gabriel Oddone en el Parlamento. Archivo

El subsecretario Martín Vallcorba y el ministro de Economía, Gabriel Oddone en el Parlamento. Archivo

Foto: Inés Guimaraens
Zonamerica
Zonamerica

El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, aseguró que los cambios que introducirá el gobierno en la implementación del Impuesto Mínimo Global para contemplar los reclamos de las zonas francas no tendrán "ningún impacto" en la recaudación que se preveía tener por la implementación de este impuesto.

"Esos cambios no tienen ningún impacto sobre la recaudación. Por lo tanto, la recaudación sigue siendo la misma que estábamos estimando", dijo Oddone en una conferencia de prensa desde el Parlamento.

Agregó que lo que hará el gobierno es establecer en la redacción del articulado que hace referencia al Impuesto Mínimo Complementario Doméstico (la versión local del mínimo global) que algunas empresas "que son beneficiarias de algún acuerdo en materia de estabilidad tributaria que no estén instaladas en los países donde el Impuesto Mínimo Global rige, no van a tener que hacer frente al impuesto".

Más noticias
la conversion de oddone: seducido por la politica, el economista no pide ni da cuartel

La conversión de Oddone: seducido por la política, el economista no pide ni da cuartel

gobierno anuncio que algunas empresas que operan en zona franca quedaran exentas del pago del impuesto minimo global
PRESUPUESTO

Gobierno anunció que algunas empresas que operan en zona franca quedarán exentas del pago del Impuesto Mínimo Global

Este había sido un reclamo, sobre todo, de la Cámara de Zonas Francas del Uruguay que aseguraba que con la implementación de este impuesto se vulneraba lo establecido en la ley de creación de las zonas francas. En particular debido a que en la ley se establece que las usuarias de las zonas francas estarán "exonerados de impuestos creados o a crearse" durante el plazo que dure el contrato que haya firmado la empresa para establecer sus operaciones. Y en otro de los artículos señala que el Estado será el "responsable por los daños y perjuicios".

Según Oddone, en lo que el gobierno estimaba recaudar con la implementación del impuesto ya estaba contemplado que estas empresas "no iban a estar alcanzadas", por lo cual la modificación no supone ningún cambio en ese sentido. La estimación del gobierno es que, una vez en marcha, con el impueston promovido por la OCDE recaudará unos US$ 350 millones anuales.

El ministro había anunciado que se introduciría este cambio en el Presupuesto Nacional este lunes, durante un evento organizado por la Fundación Disciplinas Aplicadas al Trabajo (DAT). "Hemos logrado con la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) que nos autorice a excluir a cualquier empresa que tenga beneficios previos, por lo tanto que esté dentro de la zona franca, de cualquier gravamen asociado a este impuesto”, había dicho.

Seguí leyendo

Las más leídas

Factura de UTE.
BENEFICIO

UTE y BPS otorgarán descuento de hasta 40% en tarifa eléctrica a jubilados y pensionistas de menores ingresos: quiénes pueden acceder

Banco Central.
SISTEMA FINANCIERO

BCU ordenó a empresa financiera suspender retenciones sobre salarios y pasividades

Encontraron una araña del banano, una de las especies más venenosas del mundo, en un supermercado uruguayo
PRECAUCIÓN

Encontraron una araña del banano, una de las especies más venenosas del mundo, en un supermercado uruguayo

Ciberataque a ANEP: filtran información de miles de docentes, estudiantes y funcionarios
INVESTIGACIÓN

Ciberataque a ANEP: filtran información de miles de docentes, estudiantes y funcionarios

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos