Gobierno anunció que algunas empresas que operan en zona franca quedarán exentas del pago del impuesto mínimo global

El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone , sostuvo este lunes que el gobierno presentará modificaciones en la propuesta de aplicación del Impuesto Mínimo Global incluida en el proyecto de ley de Presupuesto a estudio del Parlamento.

Según señaló, algunas de las empresas que operan en régimen de zona franca quedarán exentas de pagar el impuesto mínimo global que el gobierno busca aplicar a las compañías con una facturación de más de 750 millones de euros anuales.

"Hemos logrado con la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), algo que hemos conocido en las últimas horas: que nos autorice a excluir a cualquier empresa que tenga beneficios previos, por lo tanto que esté dentro de la zona franca, de cualquier gravamen asociado a este impuesto”, dijo Oddone en un evento organizado por la Fundación Disciplinas Aplicadas al Trabajo (DAT).

La modificación abarca a las empresas que actualmente no pagan el impuesto en su matriz de origen, y las que ya pagan en su país quedarán relocalizadas.

“Cuando la jurisdicción donde está instalada la matriz de la compañía no esté alcanzada por el impuesto global, cuando no esté necesariamente pagando el impuesto, la OCDE, en función de cumplir con ayudar a Uruguay a honrar el compromiso de no cobrar el impuesto en zona franca, esas compañías no lo van a tener que hacer. Eso va a estar establecido en la modificación de la ley que vamos a presentar", dijo Oddone.

El economista subrayó que se trata de un tributo “neutro” que permitirá “recaudar el 80% del aumento de impuestos” que se “precisa para este período”, que “no va a afectar a ningún contribuyente que esté localizado en territorio uruguayo”, y que permitirá “resolver en buena medida parte del problema fiscal”.