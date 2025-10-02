"Cavani es Cavani": Juan Román Riquelme habló sobre la "ilusión" del Matador y del presente de Boca Juniors

Juan Román Riquelme , presidente de Boca Juniors , brindó una entrevista en donde habló sobre diversos temas involucran al club, como el desempeño colectivo en este último tiempo y también sobre la presencia de Edinson Cavani .

Luego de tres meses, el presidente de Boca fue entrevistado por el canal oficial de YouTube del club y durante la charla, que duró alrededor de media hora, el ídolo xeneize brindó elogios a Leandro Paredes , Edinson Cavani y Ángel Di María , referente de Rosario Central , además del equipo en general.

"Lo de Leandro (Paredes) es el sueño de todos los bosteros, volvió a su casa y disfruta cada día. Se acomodó rápidamente con el grupo, al que ayuda muchísimo. Si los demás chicos son inteligentes van a crecer mucho al lado de él", afirmó Román .

Entre otros temas, Riquelme destacó el buen funcionamiento del equipo en este último tiempo, que se encuentra en plena disputa por el Torneo Clausura y cuyo objetivo principal será lograr la clasificación a la próxima Copa Libertadores: "Paredes le dio una forma de jugar al equipo que yo disfruto mucho. Contra Central Córdoba hacía mucho que no disfrutaba de 65 minutos de juego como lo hizo el equipo. En dos pelotas nos empatan, es fútbol, pero la gente aplaudió porque jugaron muy bien. Tengo mucha ilusión de poder repetir eso contra Newell’s el domingo", expresó.

Sobre la llegada de Di María, agregó: "Es bueno que los demás clubes traigan buenos jugadores y que el fútbol argentino siga creciendo. A todos los que nos gusta el fútbol nos da felicidad cómo juega Di María, cómo golpea la pelota. Menos cuando juega en contra nuestra, en otros partidos es un placer muy grande verlo jugar".

Juan Román Riquelme sobre Edinson Cavani

El presidente de Boca se refirió a la presencia del delantero uruguayo y dijo: "Cavani es Cavani. Es un jugador muy importante, siempre vamos a tener la suerte de decir que jugó en Boca. Se lo ve contento, con mucha ilusión de volver pronto".