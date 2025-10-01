Miguel Ángel Russo se ausentó en la primera práctica de la semana de Boca Juniors: la salud del entrenador

Miguel Ángel Russo se ausentó en la práctica de este lunes de Boca Juniors y sigue sin regresar al predio del club para estar al mando del equipo por sus problemas de salud , luego de recibir el alta médica y no estar presente en el banco de suplentes en el partido ante Defensa y Justicia.

El entrenador de 69 años no asistió al primer entrenamiento de la semana en Boca Predio y tampoco estuvo presente en la práctica matutina de esta martes , de cara a la próxima fecha en la que el Xeneize recibirá el domingo a Newell’s desde las 19:00 horas en la Bombonera por la fecha 11.

La prioridad para Juan Román Riquelme y la dirigencia, quienes tienen un contacto fluido con la familia del entrenador para conocer su situación, es que el DT se recupere y que, sin presiones, se reincorpore al día a día cuando él y los médicos lo crean conveniente .

Russo comenzó a debilitarse tras la victoria de Boca por 2 a 0 ante Aldosivi en Mar del Plata . Estuvo internado durante algunos en la Clínica Fleni por una infección urinaria y, cuando le dieron el alta, desde el club le sugirieron que repose en su casa algunos días más.

No estuvo en los entrenamientos durante varios días de esas dos semanas (en ese lapso hubo una pausa por la fecha FIFA) y retornó el jueves previo al choque ante Rosario Central en el Gigante de Arroyito, el pasado 14 de setiembre.

Boca Juniors' head coach Miguel Angel Russo enters the pitch ahead of the Argentine Professional Football League 2025 Clausura Tournament match between Boca Juniors and Central Cordoba at La Bombonera Stadium in Buenos Aires on September 21, 2025. ALEJAND Miguel Ángel Russo en La Bombonera en el partido ante Central Córdoba de este 21 de setiembre Foto: AFP

Algo similar pasó en la previa del choque ante Central Córdoba en La Bombonera, el domingo 21 de setiembre. Russo pasó por el sanatorio a hacerse estudios programados, pero pudo estar en la cancha de Boca en el empate 2 a 2 de su equipo.

No obstante, volvió a sentirse debilitado y Miguel, previo al encuentro ante Defensa y Justicia que fue este último fin de semana, se ausentó en los entrenamientos del lunes, miércoles, jueves y viernes por distintos chequeos médicos y un cuadro de deshidratación que requirió atención profesional en la clínica. Pese a que fue dado de alta el viernes, no estuvo en el Norberto Tomaghello.

De esta manera, el plantel y el equipo será dirigido por Claudio Úbeda de manera momentánea hasta que Russo se sienta bien y con fuerzas de poder regresar a Boca Predio. El tratamiento que está realizando le saca mucha fuerza de piernas y músculos, por lo que tiene que fortalecer mucho lo motriz. Por este motivo, en el club le dijeron que se tomara su tiempo.