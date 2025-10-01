Dólar
Compra 38,65 Venta 41,05

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / BOCA JUNIORS

Miguel Ángel Russo se ausentó en la primera práctica de la semana de Boca Juniors: la salud del entrenador

Miguel Ángel Russo no estuvo presente en el entrenamiento de Boca Juniors de este lunes tras recibir el alta médica hace unos días

1 de octubre 2025 - 8:51hs
Miguel Ángel Russo

Miguel Ángel Russo

Miguel Ángel Russo se ausentó en la práctica de este lunes de Boca Juniors y sigue sin regresar al predio del club para estar al mando del equipo por sus problemas de salud, luego de recibir el alta médica y no estar presente en el banco de suplentes en el partido ante Defensa y Justicia.

El entrenador de 69 años no asistió al primer entrenamiento de la semana en Boca Predio y tampoco estuvo presente en la práctica matutina de esta martes, de cara a la próxima fecha en la que el Xeneize recibirá el domingo a Newell’s desde las 19:00 horas en la Bombonera por la fecha 11.

La prioridad para Juan Román Riquelme y la dirigencia, quienes tienen un contacto fluido con la familia del entrenador para conocer su situación, es que el DT se recupere y que, sin presiones, se reincorpore al día a día cuando él y los médicos lo crean conveniente.

La salud de Miguel Ángel Russo

Russo comenzó a debilitarse tras la victoria de Boca por 2 a 0 ante Aldosivi en Mar del Plata. Estuvo internado durante algunos en la Clínica Fleni por una infección urinaria y, cuando le dieron el alta, desde el club le sugirieron que repose en su casa algunos días más.

Edinson Cavani
BOCA JUNIORS

¿Juega Edinson Cavani? La posible formación de Boca Juniors para visitar a Defensa y Justicia

Miguel Ángel Russo
BOCA JUNIORS

Preocupación en Boca Juniors por la salud de Miguel Ángel Russo, internado por tercera vez en casi un mes

No estuvo en los entrenamientos durante varios días de esas dos semanas (en ese lapso hubo una pausa por la fecha FIFA) y retornó el jueves previo al choque ante Rosario Central en el Gigante de Arroyito, el pasado 14 de setiembre.

Boca Juniors' head coach Miguel Angel Russo enters the pitch ahead of the Argentine Professional Football League 2025 Clausura Tournament match between Boca Juniors and Central Cordoba at La Bombonera Stadium in Buenos Aires on September 21, 2025. ALEJAND
Miguel Ángel Russo en La Bombonera en el partido ante Central Córdoba de este 21 de setiembre

Miguel Ángel Russo en La Bombonera en el partido ante Central Córdoba de este 21 de setiembre

Algo similar pasó en la previa del choque ante Central Córdoba en La Bombonera, el domingo 21 de setiembre. Russo pasó por el sanatorio a hacerse estudios programados, pero pudo estar en la cancha de Boca en el empate 2 a 2 de su equipo.

No obstante, volvió a sentirse debilitado y Miguel, previo al encuentro ante Defensa y Justicia que fue este último fin de semana, se ausentó en los entrenamientos del lunes, miércoles, jueves y viernes por distintos chequeos médicos y un cuadro de deshidratación que requirió atención profesional en la clínica. Pese a que fue dado de alta el viernes, no estuvo en el Norberto Tomaghello.

De esta manera, el plantel y el equipo será dirigido por Claudio Úbeda de manera momentánea hasta que Russo se sienta bien y con fuerzas de poder regresar a Boca Predio. El tratamiento que está realizando le saca mucha fuerza de piernas y músculos, por lo que tiene que fortalecer mucho lo motriz. Por este motivo, en el club le dijeron que se tomara su tiempo.

Temas:

Miguel Ángel Russo Boca Juniors Juan Román Riquelme

Seguí leyendo

Las más leídas

El logo de la FIFA vuelve a estar en primer plano internacional
FÚTBOL

La FIFA le sacó tres puntos a una selección por alineación indebida y peligra su clasificación al Mundial 2026

Los hinchas de Peñarol encendieron bengalas 
PEÑAROL

Peñarol fue nuevamente sancionado y así superó a Nacional por la indisciplina de sus parciales en esta temporada en la Liga AUF Uruguaya; compará los montos

El nuevo escenario de los derechos de TV y un grito desesperado de los dirigentes del fútbol uruguayo
NEWSLETTER ENTRE LÍNEAS

El nuevo escenario de los derechos de TV y un grito desesperado de los dirigentes del fútbol uruguayo

Maximiliano Silvera en Peñarol
PEÑAROL

La propuesta que le hizo Peñarol a Maximiliano Silvera para extender su contrato con el club

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos