El Observador / Fútbol Internacional / BOCA JUNIORS

El mensaje de despedida de Edinson Cavani a Miguel Ángel Russo tras su muerte

Edinson Cavani se despidió en sus redes sociales de Miguel Ángel Russo, el entrenador de Boca Juniors, que falleció este miércoles

9 de octubre 2025 - 8:52hs
Cavani

Edinson Cavani, futbolista uruguayo de Boca Juniors, fue uno de los tantos jugadores que se despidió en sus redes sociales de Miguel Ángel Russo, entrenador xeneize que falleció este miércoles.

En su cuenta de Instagram, Cavani compartió una foto de Russo y escribió: "GRACIAS MIGUEL por mostrarnos a todos ese valor tan importante que se llama 'VALENTÍA'. Siempre fue al frente poniendo por delante los objetivos de todo su equipo antes que su situación personal que era muy brava, me sacaré el sombrero hoy y cada día por su fortaleza. Q.E.P.D."

Russo es un ídolo del fútbol argentino en general, pero en Boca pasó sus últimos días. Pese a que era sabido que transitaba un momento de salud sensible, su inesperada partida no dejó de sorprender y lamentar a propios y ajenos. Así fue también para Cavani, dirigido suyo.

Cavani fue dirigido por Russo en un total de nueve encuentros donde marcó dos goles y no dio asistencias. El primer partido del uruguayo bajo las órdenes del entrenador argentino fue el pasado 24 de junio en el empate 1-1 ante Auckland City por la fase de grupos del Mundial de Clubes, luego fueron siete partidos por el Torneo Clausura y uno por la Copa Argentina.

