/ Nacional / PARLAMENTO

Empezó la discusión del Presupuesto en Diputados: seguí la votación en vivo

El Frente Amplio asegura que presentará las reasignaciones una vez que se voten los cambios tributarios previstos en el proyecto

9 de octubre 2025 - 12:32hs
Embed - Cámara de Representantes. Sesión especial. Jueves 09 de octubre de 2025, hora 10:00.

La Cámara de Diputados empezó este jueves la discusión del proyecto de Presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo. Luego de la aprobación en comisión, donde el Frente Amplio tiene mayoría, la discusión en el plenario tiene mayor incertidumbre porque el oficialismo precisa de dos votos más para conseguir las mayorías necesarias.

De todos modos, tal como informó El Observador, Cabildo Abierto y el Frente Amplio vienen negociando desde el viernes y están muy cerca de llegar a un acuerdo en el que habrá más recursos para aumentar el salario de las Fuerzas Armadas y para Sanidad Militar y, al mismo tiempo, el partido liderado por Guido Manini Ríos vote los cambios tributarios previstos en el proyecto que son clave para financiar el aumento de gasto.

Desde el Frente Amplio habían anunciado que presentarían las reasignaciones que piensan hacer este jueves cuando la discusión llegaba al plenario pero ahora dicen que recién las van a presentar una vez que estén votados los impuestos. En la agenda inicial esa votación está prevista para el viernes.

Incluso, aseguran que las reasignaciones dependen que se aprueben los impuestos porque son una manera de financiarlas.

Manini Ríos le adelantó a Búsqueda que ya "hay un acuerdo" aunque falta "afinar detalles". El diputado de Cabildo Abierto, Álvaro Perrone, es un poco más cauto y asegura que todavía están negociando.

La discusión comenzó este jueves y la idea de los legisladores hoy es discutir y votar el proyecto en general. Ya en comisión el Partido Nacional acompañó el texto en general y Cabildo Abierto también anunció su apoyo por lo que el oficialismo no tendría problemas en ese tema.

