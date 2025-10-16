"Se pasaron por las partes el sentir de los cabildantes": excandidato a intendente por Cabildo Abierto dejó el partido

El excandidato a intendente en representación de Cabildo Abierto en Montevideo, Roque García , abandonó el partido liderado por el exsenador Guido Manini Ríos y denunció que hubo "traición" por parte de los dirigentes cabildantes a sus votantes.

“La tristeza que me embarga se mezcla con la vergüenza , la decepción y la certeza de que se vienen días complicados para nuestra república. Hoy dejo cualquier afiliación con Cabildo Abierto ", dijo García en su columna radial, cuyo contenido fue informado en primera instancia por El País.

García es un es exmilitar y paracaidista que llegó desde Suiza para ser el candidato en representación de Cabildo por la Intendencia de Montevideo, bajo el lema Coalición Republicana , en el que también compitieron el Partido Nacional y el Partido Colorado . De los más de 348 mil votos a este lema, 5.653 votaron al candidato cabildante .

El excandidato cargó contra los dos diputados de su expartido Álvaro Perrone y Silvana Pérez Bonavita , por su actuación parlamentaria. "Se pasaron por las partes el sentir de los cabildantes" , dijo García sobre sus excorreligionarios.

"De la nada apareció que Perrone se reunía con el 'Pacha' Sánchez y acordaban cosas que no sabíamos", dijo sobre las reuniones en Torre Ejecutiva entre el diputado y el secretario de Presidencia.

"Al final le votamos aumentar la deuda pública, ellos –Perrone y Pérez Bonavita– votan en nuestra representación. Esto contradice el corazón del programa de Cabildo Abierto, que dice exactamente lo contrario", según el excabildante, el programa "se comprometía a reducir el gasto público un 5%, no a aumentarlo".

"Significa más impuestos, menos inversión, menos trabajo, más pobreza", sentenció García.

El excandidato a intendente también mencionó otras alertas que se habían encendido dentro del partido, como "la salida de Lorena Quintana", quien había sido la excandidata a vice de Manini Ríos en 2024.

"La debacle se consumó esta semana, se votaron dos cosas gravísimas. Primero más impuestos, más gastos y más deuda, lo contrario al programa de Cabildo Abierto", contó García. El pasado viernes en Diputados se aprobaron los impuestos Temu y el Mínimo Global con votos del Frente Amplio y de los dos cabildantes. El oficialismo no tiene mayorías en esta cámara, por lo que necesitó el apoyo de los opositores.

"Y segundo, se le otorgaron más poderes a (Jorge) Díaz, el de caso Feldman, la mayor trama de corrupción en la historia del país", concluyó García.

El Ejecutivo incluyó en el proyecto de ley de Presupuesto la creación de la Secretaría de Litigio Estratégico del Estado como órgano desconcentrado dependiente directamente de la Presidencia de la República.